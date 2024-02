Costantino Vitagliano e la malattia: “Prima portavo mia figlia in spalla, oggi non ce la faccio” Costantino Vitagliano torna a raccontarsi a Verissimo per parlare del momento difficile che sta vivendo, con una malattia autoimmune scoperta d’improvviso. Vitagliano commosso: “Il dottore mi dice e non mi dice, ora devo stare con mia figlia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Costantino Vitagliano sta attraversando un momento complesso della sua vita. Il personaggio televisivo ed ex modello, 49 anni, aveva raccontato di recente i problemi di salute scoperti d'improvviso dopo una visita medica. Ospite di Verissimo, dove aveva appunto rivelato per la prima volta il tutto pubblicamente, Vitagliano è tornato per dare aggiornamenti sulla malattia autoimmune da cui è affetto: "Il mio organismo attacca il mio organismo. Stanno cercando di valutare, non c'è un farmaco, ma dei tentativi da fare. Lì ero appena uscito, passare dei giorni in un reparto antitumorale mi faceva rivivere quello che avevo passato con mia madre, pensare in negativo anche se non volevo".

Costantino Vitagliano commosso a Verissimo

A due mesi dalla scoperta di qualcosa che ha cambiato il suo punto di vista sulle cose, Costantino fatica a contenere la commozione: "Oggi mi sento che devo mettere due maglioni per farmi stare una giacca, ho ripreso solo due chili. Ho vicino a me amici che mi vogliono bene, ma la sera capita che la mia testa se ne vada perché non mi vedo quello che ero. Stamattina ho portato per la prima volta mia figlia a scuola, è andata bene, lei mi fa sorridere. Cerco di prendere il buono da questa situazione, anche se magari non c'è. Sono quelle cose che ti fanno pensare quanto sia strana la vita. Si è spento un interruttore che io voglio riaccendere". Il responso dei medici è positivo:

Il dottore mi dice le cose, ma non me le dice, mi invita ad essere positivo, che tutto andrà per il meglio. Solo che quando vai a fare la visita di controllo è difficile. Non ho quella pazienza. Sono andato per un male allo sterno e da lì è nato tutto questo percorso.

La figlia Elena: "Ora devo stare con lei"

In questo momento la sua consolazione è certamente sua figlia Elena: "Credo abbia dentro mia madre, che si è ammalata proprio mentre lei nasceva. Spero tanto abbia il mio carattere, che si prenda quello che vuole. Ora ho preso una casetta vicino a lei, perché prima dovevo svegliarmi prestissimo per accompagnarla a scuola. Lei adesso vuole stare con me e io devo stare con lei".

Il rapporto con i genitori: "Mio padre se n'è andato pensando bene di me"

Il rapporto con i genitori, entrambi scomparsi negli ultimi anni, è stata una chiave della sua vita: "Mio padre credo se ne sia andato pensando bene di me. All'inizio vivevo di notte e al tempo significava essere un poco di buono. Io non smettevo mai di lavorare per dare loro tutto quello che non avevo avuto. Tutti i soldi che gli ho dato li ho ritrovati sul conto corrente quando sono morti i miei genitori. Mia mamma metteva via soltanto. Almeno gli ho fatto vedere mi figlia, credo loro non pensassero lo avrei fatto. Quindi io devo esserci per questo, per mia figlia".

La malattia di Costantino Vitagliano

Il tutto è iniziato quando l'ex tronista, a fine novembre, si era mostrato su Instagram ricoverato in ospedale e aveva raccontato cosa gli stava accadendo. Si è sottoposto a una serie di esami del sangue e anche a una TAC-Pet per cercare il problema, anche se ancora non ha ricevuto una diagnosi. Un aspetto, però, è chiaro: si tratta di una malattia rara, come ha precisato anche lo stesso Vitagliano e i primi sintomi sono stati dolori alla schiena. Quindi ha iniziato una terapia farmacologica che prosegue ancora oggi, come aveva fatto sapere il Corriere della Sera.