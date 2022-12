Cosmary e Anastasia di Striscia la Notizia: “Il nostro Capodanno più bello” Cosmary e Anastasia sono alla prima stagione a Striscia la notizia. Hanno fatto il loro esordio il 27 settembre scorso, la data d’inizio della trentacinquesima stagione. A “Confidenze”, le nuove veline si raccontano.

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli, le due nuove grandi protagoniste di Striscia la Notizia, sono ospiti del settimanale Confidenze, che a loro dedica anche la copertina. Le nuove veline del tg satirico di Canale 5 hanno conquistato il pubblico grazie al feeling istantaneo che si è creato tra loro. Hanno tanto in comune, bellezza compresa, e a Confidenze si sono così raccontate.

Il Capodanno in famiglia

Anastasia e Cosmary hanno entrambe 22 anni. Anastasia Ronca è napoletana mentre Cosmary Fasanelli viene dalla Puglia, precisamente da Brindisi. Hanno un grande senso della famiglia in comune, infatti si raccontano: "Il Capodanno si passa in famiglia. Mai trascorso lontano da loro. E sarà ancora più bello perché c'è il piacere di ritrovarsi", dice Anastasia mentre Cosmary aggiunge: "A casa mia c'è sempre tanta allegria e a mezzanotte nessuno rinuncia a lenticchie e cotechino".

Com'erano da bambine

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca si raccontano poi da bambine, fornendo al settimanale anche delle fotografie che raccontano il loro passato all'interno del proprio nucleo familiare. Anastasia rivela: "Ero timidissima, odiavo dare baci, a stento salutavo. Mamma mi sgridava, ma io mi vergognavo anche della mia voce. Sono migliorata quando ho iniziato a partecipare ai concorsi e a lavorare come fotomodella". Cosmary: "io ero il contrario: espansiva, esplosiva, non smettevo mai di parlare. E non sono cambiata di una virgola".

Leggi anche Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano escono allo scoperto, il primo bacio in pubblico

Il mondo della tv

A soli 22 anni, già famose e in tv: "Ho sempre sperato di diventare una Velina", spiega Anastasia, "ma pensavo di non averne il coraggio. Invece, eccomi qui. Da tempo avevo iniziato a schiarirmi i capelli, poi per Striscia mi sono fatta definitivamente bionda". Cosmary, invece: "Io pensavo di lavorare in teatro".

Cosmary e Anastasia sono alla prima stagione a Striscia la notizia. Hanno fatto il loro esordio il 27 settembre scorso, la data d'inizio della trentacinquesima stagione.