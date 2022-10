Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip nell’ultima settimana Continua tra alti e bassi il flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: dopo aver quasi chiuso il loro rapporto, i due si sono ritrovati e hanno fatto pace lasciandosi le tensioni degli ultimi giorni alle spalle. Ecco cosa è successo tra loro negli ultimi sette giorni.

A cura di Elisabetta Murina

Continua tra alti e bassi il flirt tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nell'ultima puntata, andata in onda il 27 ottobre, la schermitrice ha messo un punto al rapporto con il coinquilino perché lui non ha preso le sue difese come avrebbe dovuto. Poi però, solo qualche giorno dopo, i due hanno ritrovato la pace e in occasione della festa di Halloween si sono lasciati andare ad abbracci, baci e coccole in giardino. Ora sembra a tutti gli effetti che sia tornato il sereno. Ecco cosa è successo tra Antonella ed Edoardo negli ultimi sette giorni.

Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamria durante la diretta

Nell'ultima puntata del GF Vip, andata in onda lo scorso 28 ottobre, Antonella Fiordelisi aveva messo un punto al suo rapporto con Edoardo Donnamaria perché infastidita dal fatto che lui non avesse preso le sue difese quando in studio hanno insinuato che ci fosse un interesse da parte sua nei confronti di Spinalbese. "Con me hai chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace passare da vittima. Prima dici che ti fidi di me me e poi non puntata che non ti fidi". La mancanza di fiducia per la schermitrice sarebbe stata quindi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendola verso la decisione di chiudere il rapporto.

La pace ritrovata dopo la discussione

Un litigio che però si e rivelato meno definitivo di quanto sembrasse. Solo due giorni dopo la puntata, infatti, Edoardo e Antonella si sono riavvicinati e hanno fatto pace. "É bello abbracciarti, sto meglio, mi dimentico di tutto", queste le parole che hanno sancito la pace dopo quanto accaduto in diretta. I due hanno trovato il modo di parlarsi e chiarirsi, lasciandosi le tensioni alle spalle e chiarendo una volta per tutto i sentimenti che provano uno nei confronti dell'altra.

Le coccole in giardino dopo la festa di Halloween

La festa di Halloween organizzata dal GF Vip è stata poi l'occasione per spazzare via ogni nube dal rapporto tra Antonella ed Edoardo. In giardino si sono scambiati abbracci, baci e coccole avvolti teneramente da una coperta. Si sono stesi per terra a e senza dirsi nemmeno una parola si sono guardati a lungi degli occhi. Hanno ritrovato la complicità di un tempo, lasciandosi alle spalle i momenti di tensione vissuti negli ultimi giorni. "Voglio provare a stare con te, mi dispiace se ti ho fatto stare male. Mi comporto già da fidanzata", ha confessato Antonella al coinquilino, che ha deciso così di darle una nuova possibilità per ricucire il loro rapporto. Spazio ad altre coccole e tenerezze poi sia in serata che il giorno successivo al risveglio, dopo una notte passata nello stesso letto.