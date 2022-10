Antonella e Edoardo intimi al GFVip, le coccole in giardino dopo la festa di Halloween Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è tornato il sereno: dopo il durissimo scontro in puntata hanno trovato un punto in comune. Ieri sera dopo la festa di Halloween si sono stesi sotto la stessa coperta, in giardino, ed hanno vissuto un momento di intimità.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, scatenate dalla clip mandata in onda nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello VIP, sembra essere tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che ieri sera si sono scambiati baci e abbracci, stesi per terra, in giardino. Dopo la festa in maschera organizzata dai Vipponi in occasione di Halloween, da soli in giardino hanno vissuto un momento di intimità.

Le coccole tra Antonella e Edoardo

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ieri sera dopo la festa di Halloween in casa si sono scambiati abbracci, baci e coccole in giardino. Avvolti da una coperta, si sono stesi per terra e senza dire una parola si sono guardati a lungo negli occhi. Con i loro sguardi felici e complici hanno lasciato ormai alle spalle i momenti di tensione vissuti negli ultimi giorni: in puntata, lo scorso 27 ottobre, la Fiordelisi aveva dichiarato furiosamente al suo inquilino che la loro storia era finita. Frasi dettate soltanto dalla rabbia, avendo a distanza di poche ore subito cambiato idea. Dopo la pace di ieri, e le coccole della serata, anche questa mattina, al loro risveglio, si sono scambiati teneri momenti a letto, avanti gli occhi delle telecamere:

La pace dopo il furioso scontro

Hanno fatto pace soltanto ieri Antonella e Edoardo dopo quanto accaduto nella scorsa puntata in diretta su Canale 5. La concorrente del GF Vip ha spiegato al suo inquilino che i suoi atteggiamenti non nascono da una strategia già calcolata, bensì dall'istinto dl momento. "Voglio provare a stare con te, Mi dispiace che ho giocato, mi dispiace se ti ho fatto stare male. Non faccio più niente, mi comporto già da fidanzata" gli ha confessato. Edoardo ha deciso di crederle e di darle una nuova opportunità per ricucire il rapporto creato nella Casa di Cinecittà.