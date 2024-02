Come sta Giuseppe Garibaldi e perché non è ancora rientrato in gioco al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi è ancora fuori dalla casa del Grande Fratello per problemi di salute. A Fanpage.it voci vicine al reality fanno sapere che il concorrente si sta sottoponendo ad accertamenti: non rientrerà in gioco nella puntata di lunedì 19 febbraio. Tutti gli aggiornamenti sul caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giuseppe Garibaldi continua ad essere lontano dal Grande Fratello. Il concorrente è uscito dalla casa di Cinecittà lo scorso martedì a seguito di un problema di salute ripresentatosi pochi giorni dopo il suo rientro. Già ad inizio febbraio, infatti, era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza dopo un malore. L'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni risale allo scorso 14 febbraio, quando Alfonso Signorini in puntata ha chiarito: "Sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni". Dopo le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano che lo vedono quasi definitivamente fuori dal gioco, fonti vicine al Grande Fratello hanno fatto sapere a Fanpage.it che il concorrente sta facendo gli ultimi accertamenti e che presto potrebbe rientrare in Casa, ma non nella prossima puntata in programma per lunedì 19 febbraio 2024.

Le voci sullo stato di salute e la smentita del fratello Nicola

Nelle ultime ore è circolata una voce che vede Giuseppe Garibaldi ormai fuori dal gioco: è stata l'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano a renderla pubblica attraverso un messaggio ricevuto da una talpa vicina alla famiglia Garibaldi. "Pare che non tornerà. È sotto stress e il GF non vuole prendersi la responsabilità" di riammetterlo in casa, ha scritto l'utente social. Il contenuto del messaggio, però, è stato in poco tempo smentito da Nicola Garibaldi, il fratello di Giuseppe, che tra le stories ha scritto: "Diffidate da questi ‘amici di famiglia', conoscenti o altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni verranno date dal profilo ufficiale del Grande Fratello".

Fanpage.it apprende: "Non rientrerà nella prossima puntata"

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, fonti vicine al reality hanno fatto sapere a Fanpage.it che Giuseppe Garibaldi, attualmente, si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti per appurare se le sue condizioni di salute gli consentiranno di poter rientrare nella casa di Cinecittà. A Fanpage.it spiegano che il suo ritorno in tv non è sicuramente previsto per la prossima puntata di lunedì 19 febbraio 2024. Intanto in casa vige il massimo silenzio: il reality potrebbe aver chiesto ai concorrenti di mantenere il massimo riserbo sulla questione.