Alfonso Signorini svela come sta Giuseppe Garibaldi: “I medici stanno valutando le sue condizioni” Alfonso Signorini ad inizio puntata questa sera di mercoledì 14 febbraio ha aggiornato i concorrenti e i telespettatori sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi, costretto ad abbandonare di nuovo la casa per un malore: “Nulla di grave, ma i medici stanno valutando le sue condizioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello questa sera di mercoledì 14 febbraio con un aggiornamento sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime ore il concorrente è stato costretto a lasciare di nuovo la casa di Cinecittà per sottoporsi ad alcune visite mediche. Lo scorso 2 febbraio il calabrese si sentì male e lasciò il reality in ambulanza. Dopo il ritorno in tv nella puntata del 5 febbraio, qualcosa sarebbe andato di nuovo storto. "Sta bene, ma è sotto osservazione dei medici", le parole rassicuranti di Signorini questa sera.

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il nuovo malore al Grande Fratello

Alfonso Signorini ha svelato al pubblico e ai concorrenti del Grande Fratello che Giuseppe Garibaldi sta bene, ma è sotto osservazione dei medici. Il conduttore non ha specificato i dettagli del problema di salute che ha colpito il concorrente, ma ha sottolineato che la situazione è sotto controllo. Queste le parole del conduttore:

Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c'è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene.

Quando rientrerà in gioco Giuseppe Garibaldi

Alfonso Signorini nella puntata di questa sera del Grande Fratello non ha fatto presente una data di rientro in gioco di Giuseppe Garibaldi. Alcuni telespettatori speravano di rivederlo già nel corso di questa sera. Il reality, nella nota diffusa ieri sera, ha spiegato però che il concorrente è uscito "temporaneamente" dalla casa di Cinecittà. Nonostante l'appunto, Deianira Marzano, influencer esperta del pettegolezzo online, ha fatto sapere in una story che "si vocifera che probabilmente non rientrerà": "Non vuole rischiare di ricadere nella stessa problematica", ha aggiunto.

