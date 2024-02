Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha lasciato temporaneamente la casa per motivi medici Giuseppe Garibaldi è uscito momentaneamente dal Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Il gieffino è la seconda volta che, in poco tempo, abbandona il reality per motivi di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello, questo l'annuncio che compare sulle pagine social del reality show di Canale 5, che informano i fan di quanto accade nella casa più spiata d'Italia. Il gieffino dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, dopo i quali dovrebbe rientrate in gioco, salvo decisioni diverse prese dopo i dovuti consulti.

Giuseppe Garibaldi di nuovo fuori dal GF per motivi medici

È evidente che il bidello calabrese deve avere accusato nuovamente un malore, che lo ha portato a doversi allontanare dalla trasmissione nel corso della serata. Il post sui social, infatti, risale ad almeno otto ore fa, ciò significa che il gieffino ha ritenuto opportuno avvertire gli autori del suo stato di salute affinché potessero provvedere con celerità. Garibaldi è tornato al Grande Fratello dopo tre giorni di osservazione in ospedale, ma a distanza di poco più di una settimana, a quanto pare sembra che qualcosa abbia nuovamente turbato la sua partecipazione all'interno del reality. Come raccontato da lui stesso, lo scorso 5 febbraio, quando è rientrato in casa dopo il malore: "Stavo male, non riuscivo a reagire, poi sono svenuto", ha dichiarato in studio, raccontando cosa gli fosse accaduto.

Il malore improvviso

Lo scorso 2 febbraio i gieffini avevano vissuto un momento di panico durante la serata, perché proprio Giuseppe Garibaldi si era sentito male. Anita Olivieri e Rosy Chin si erano precipitate a chiamare chi di dovere, affinché si intervenisse subito. Il fratello Nicola, il giorno dopo il ricovero in ospedale, aveva poi tranquillizzato i fan che chiedevano insistentemente informazioni sullo stato di salute del ragazzo, ma in una Instagram story aveva scritto: "Sta bene, adesso la sua condizione è stabile". Di fatti, poco dopo, era rientrato nella dimora di Cinecittà. Ora si attendono ulteriori sviluppi di questa vicenda, sperando che non ci siano ripercussioni per Garibaldi.