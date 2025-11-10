Come sta Giulia Soponariu dopo il malore al Grande Fratello: visitata dal medico, ha avuto un calo di pressione

Giulia Soponariu sta meglio dopo il malore avuto nelle scorse ore. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la concorrente del Grande Fratello è stata sottoposta a visita medica. Lo svenimento è stato causato da un calo di pressione. Stasera sarà regolarmente in puntata.

Paura per Giulia Soponariu. In queste ore, la concorrente del Grande Fratello ha destato preoccupazione tra gli inquilini della casa e tra gli spettatori. All'improvviso, infatti, ha avuto un malore e si è accasciata sul divano. I suoi compagni di avventura, comprensibilmente allarmati per l'accaduto, hanno chiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi: "Fate entrare qualcuno, si sente male". E la produzione si è attivata, mentre la regia staccava l'audio e l'inquadratura per proteggere la privacy della gieffina. Ma come sta Giulia Soponariu dopo il malore avuto nella casa? Secondo quanto apprende Fanpage.it, si sarebbe risolto tutto per il meglio. Giulia avrebbe avuto un calo di pressione. È stata sottoposta a visita medica e ora sta bene.

Cosa è successo a Giulia Soponariu dopo il malore al Grande Fratello. Secondo quanto apprende Fanpage.it, non destano preoccupazione le condizioni di salute di Giulia Soponariu. Dopo il malore avvenuto in diretta, la concorrente è stata prontamente visitata dal medico e ora sta bene. Da quanto ci risulta, si è trattato di un abbassamento di pressione. Anche nelle passate edizioni è capitato che alcuni concorrenti, a un certo punto del loro percorso, avvertissero il peso dello stress e avessero svenimenti nella casa. Al momento, le notizie che arrivano sulla gieffina sono decisamente rassicuranti.

Giulia Soponariu sta bene dopo l'abbassamento di pressione. Dopo essere stata visitata dal medico, Giulia Soponariu non avrebbe manifestato particolari problemi di salute. Fonti vicine al reality condotto da Simona Ventura assicurano che nel corso della diretta di lunedì 10 novembre sarà regolarmente in puntata. Insomma, tutto si è risolto con un grande spavento. Tra qualche ora, Canale5 lascerà spazio a una nuova puntata del Grande Fratello.