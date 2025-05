Quali sono i programmi Rai che si fermano a maggio e giugno: come cambia la programmazione

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

La programmazione Rai cambia in vista della pausa estiva: sono diversi i programmi che si fermeranno per poi riprendere regolarmente a settembre, come Unomattina, Storie italiane o È sempre mezzogiorno. Altri, invece, procederanno fino a giugno, come La vita in diretta di Alberto Matano, Affari Tuoi e La volta buona.

È sempre Mezzogiorno, Storie italiane e Unomattina si fermano a maggio

Alcuni dei programmi Rai che hanno intrattenuto i telespettatori nel corso degli ultimi mesi si fermeranno a fine maggio. Tra questi, quelli trasmessi nella fascia del Daytime della mattina e di mezzogiorno, come Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 12:00. Stop anche per Storie italiane di Eleonora Daniele (in onda alle 10 su Rai1).

Antonella Clerici alla conduzione di È sempre mezzogiorno

Mara Venier chiude in anticipo Domenica In prima dell’estate

A maggio terminerà anche la messa in onda di Domenica In. Mara Venier chiuderà in anticipo rispetto al palinsesto previsto. La decisione della Rai sarebbe dovuta a motivi economici, per contenere le spese. Il programma chiuderà i battenti in anticipo rispetto alla durata originale prevista, con tre puntate in meno, l'11 maggio.

L’ultima puntata di La vita in diretta con Alberto Matano va in onda il 27 giugno

Altri programmi, invece, continueranno fino alla fine di giugno, inoltrandosi durante il primo mese estivo. Tra questi, La vita in diretta di Alberto Matano, in onda dal lunedì al venerdì ore 17.05, la cui ultima puntata verrà trasmessa su Rai 1 il 27 giugno.

Alberto Matano in onda con La vita in diretta fino al 27 giugno

Confermati fino a giugno anche Affari tuoi e La volta Buona

Restano fino a giugno anche due cavalli di battaglia di Rai1: Affari Tuoi in Access Prime Time, condotto da Stefano De Martino, che da quando ne ha preso il timone lo scorso settembre ha collezionato successi su successi in termini di ascolti, e La volta Buona di Caterina Balivo, in onda nel primo pomeriggio, a partire dalle 14. Il celebre gioco dei pacchi vedrà la messa in onda dell'ultima puntata il 28 giugno, lasciando poi spazio al tradizionale Techetechetè, mentre la chiusura dello show di Balivo è previsto per il 27 giugno.

Marco Liorni lascia il posto a Pino Insegno con Reazione a Catena

Nel preserale di Raiuno, con L’eredità di Marco Liorni in pausa per i mesi estivi, tornerà un altro, amatissimo game show: Reazione a catena, che sarà condotto, ancora una volta, da Pino Insegno.

Pino Insegno condurrà Reazione a catena

Palinsesti estivi Rai: cosa vedremo in tv

Raiuno riproporrà UnoMattina Estate con Alessandro Greco, affiancato da Carolina Rey. Greta Mauro e Gianluca Semprini saranno alla guida di Vita in Diretta Estate, mentre resteranno confermati anche i programmi Camper e Camper in viaggio. Per quanto riguarda le soap, oltre a Il paradiso delle signore, la rete trasmetterà una nuova produzione spagnola, Ritorno a Las Sabinas, che andrà in onda fino all'8 agosto.

Nel prime time, Raiuno presenterà nuovi show, tra cui il game show Chi può batterci?, condotto da Marco Liorni, che andrà in onda dal 7 al 21 giugno. Inoltre, Alberto Angela tornerà il 16 giugno con uno Speciale Ulisse dedicato a Hiroshima, mentre dal 23 giugno sarà nuovamente alla guida di un nuovo ciclo di Noos. Tra gli altri appuntamenti confermati, ci sono i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, che saranno trasmessi dal 13 giugno al 4 luglio, Una voce per Padre Pio, in programma il 3 agosto con Mara Venier alla conduzione, e la tradizionale Partita del Cuore, che si terrà il 15 luglio, condotta da Eleonora Daniele.