Colpo di scena al GF, Beatrice Luzzi confessa: “Alfonso Signorini mi piace sul serio”

A cura di Stefania Rocco

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha confidato a Fiordaliso la sua passione nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione. L'attrice ha potuto incontrare l'oggetto dei suoi desideri nel corso della diretta del 26 ottobre quando è arrivata nello studio della trasmissione per un confronto con Massimiliano Varrese. Solo a quel punto, la donna si è trovata fisicamente di fronte al padrone di casa. In diretta ha evitato ogni commento, limitandosi a uno scambio di convenevoli e a rispondere alle domande che le sono state poste. Quando è rientrata in Casa, però, ha ammesso che quell'incontro non l'avrebbe lasciata indifferente.

La confessione di Beatrice Luzzi

In un video che circola in rete – e che potrebbe gettare le basi per un blocco da realizzare nel corso della prossima puntata – Beatrice ammette di fronte a Fiordaliso la sua passione per Signorini: "A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene". "Anche a me piacerebbe ma non penso cambi le sue idee. Non collimano con le nostre", è stata la replica della cantante che sembrerebbe essersi accodata al gradimento manifestato dall'attrice. "No, certo, sta da 15 anni con un compagno", ha concluso Luzzi, facendo riferimento al legame di lunga durata che il presentatore vive con il compagno Paolo Galimberti.

Terminata la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Se da un lato Beatrice sembra presa da questa nuova simpatia affacciatasi all'orizzonte, dall'altro l'attrice ha fatto sapere di considerare definitivamente concluso il suo legame con Giuseppe Garibaldi. Una frase del concorrente del Grande Fratello riferita ai figli di Beatrice ("Se ne fot** dei figli, pensa solo al gioco", aveva dichiarato l'uomo), ha convinto Luzzi a interrompere immediatamente il loro rapporto sentimentale. A nulla sono servite le scuse di Garibaldi che si è detto pentito per avere dato voce a un pensiero che non corrisponderebbe a quanto sente davvero. Beatrice non ha voluto sentire ragioni e per dimostrare di non avere alcuna intenzione di permettere a Giuseppe di recuperare terreno, nella puntata del Grande Fratello del 26 ottobre ha deciso di nominarlo.