Massimiliano Varrese convinto di avere quasi battuto Beatrice Luzzi al televoto: “49 a 51”

A cura di Stefania Rocco

Una frase di Alfonso Signorini ha generato un equivoco nella Casa del Grande Freatello. Il conduttore del reality, comunicando a Massimiliano Varrese la sua sconfitta nel corso del televoto che lo ha visto gareggiare contro Beatrice Luzzi, aveva lasciato intendere che i due fossero arrivati quasi a una sorta di pareggio. "Senti, una cosa te la dico. Il pubblico ha votato numerosissimo e tu comunque hai ricevuto tanti voti a favore. Non è stata una vittoria netta. Almeno più della metà dei voti era anche a tuo favore. E continua una bella sfida tra voi", aveva fatto sapere il padrone di casa, inducendo Varrese a credere che il pubblico si fosse spaccato a metà sulla votazione tra i due. In realtà, quanto dichiarato da Signorini è lontano dal vero perché quella di Beatrice è stata una vittoria schiacciante: a votare per lei è stato il 66% del pubblico, una percentuale che ha praticamente doppiato quella realizzata da Varrese.

Massimiliano Varrese: "La prossima volta la scavalco"

Le parole utilizzate da Signorini hanno indotto Varrese a credere di essere davvero arrivato a un passo da Beatrice, cosa che lo ha spinto a dirsi certo di riuscire a batterla la prossima volta: "Avete sentito quello che ha detto Signorini? Sono molto contento. Guarda che essere arrivato lì lì al televoto è un ottimo segno. Aver fatto praticamente uguale a lei con il background che ha lei di nomination… Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco. Ma lo sapevo che andava così, io lo sapevo che andava bene. Ero lì lì. Sono stato bravo nel confronto? Vi è piaciuto? Bene!".

Al GF convinti che Varrese abbia raggiunto Beatrice Luzzi

Massimiliano, ormai galvanizzato dal fatto di essersi convinto di essere vicino a ottenere la vittoria su Beatrice, ha quindi raccontato a Jill Cooper quanto accaduto in studio: "Quando sono andato in studio è andata benissimo! Tutto il pubblico si è alzato in piedi, applaudivano, mi hanno dato una forza. E poi c’è la cosa bella della votazione tra me e Beatrice. Per me era più difficile avere dei voti. Lei è da tempo che va in nomination ed ha già formato un gruppo che la sostiene. Io in una volta sola ho praticamente pareggiato. Lei invece ha uno storico di nomination e non ha sfondato. Per me era la prima volta. Di botto sono arrivato lì lì, un ottimo segnale ragazzi. Non è un buon segnale, è un ottimo segnale. Io ho sempre creduto nei miei valori e qui mi sono sempre comportato bene quindi la votazione non poteva che andare bene", Memorabile la battuta conclusiva di Jill: "Sì, è stata una bella notizia eravate quasi pari, 51 a 49".