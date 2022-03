Chi è Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne Veronica Rimondi viene da Ferrara e ha 26 anni. È la nuova tronista di Uomini e Donne.

Veronica Rimondi viene da Ferrara e ha 26 anni. È laureata e lavora con suo padre nell'azienda di famiglia. Vive dal 2017 da sola, un appartamento di proprietà di suo padre. La redazione la pungola: "Sei un po' una figlia di papà?". Veronica Rimondi è una ragazza che apprezza gli uomini svegli: "Devono essere sul pezzo, altrimenti me lo magno". E poi sente di essere ambiziosa e autoironica.

La presentazione di Veronica Rimondi

Veronica Rimondi spiega di non guardare né all'aspetto fisico né a quello sociale. Poi rivela: "Sono un po' una rompipalle". Nella clip di presentazione, la nuova tronista ferrarese si è raccontata così, spiegando anche di essere rimasta single due anni fa. Si è laureata durante il Covid, i genitori sono separati ma non le hanno mai fatto mancare niente. Non sopporta gli uomini che sono narcisisti.

Una delle frasi che più mi sento dire è: sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica? Ma come sappiamo, spesso l'apparenza inganna. Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre sostenuto sin da quando ero piccola. Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sono legata a mia sorella e a papà, che mi ha permesso di lavorare nell'azienda di famiglia. Sono single da due anni. Un uomo per potermi fare innamorare deve essere mio complice. Devo imparare da lui e lui da me. Detesto la monotonia, sentirmi controllata e detesto di sentirmi tarparmi le ali. Detesto l'uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo altrimenti me lo magno.

Il profilo Instagram di Veronica Rimondi

Veronica Rimondi ha un profilo Instagram che si chiama @rmnvnc. Al momento in cui scriviamo, il profilo Instagram di Veronica Rimondi conta quasi 3 mila follower. Ovviamente, questo numero è destinato a salire dal momento in cui inizierà il suo percorso a Uomini e Donne.