Chi è Luca Salatino, nuovo tronista di Uomini e Donne e chef Luca Salatino, 29 anni, chef in un ristorante di Roma, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza da corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, Maria De Filippi gli ha offerto la possibilità di rimanere nel programma per trovare l’amore.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo l'esperienza come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che alla fine del percorso ha scelto Samuele Carniani e non lui, Maria De Filippi ha deciso di proporgli un nuovo inizio. Romano, 29 anni, ha appena iniziato a conoscere nuove ragazze ed è alle prese con le prime esterne.

Chi è Luca Salatino e dove lavora come chef

Luca Salatino ha 29 anni, vive a Roma e già durante le esterne con Roberta ha avuto modo di raccontare qualcosa sulla sua vita. I genitori sono separati e, come ha rivelato al magazine di Uomini e Donne, ha un rapporto particolarmente speciale con la madre, che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato. Nella vita fa lo chef nel ristorante Proloco Trastevere a Roma. La sua carbonara è stata inserita al quinto posto nella classifica stilata da Gambero Rosso della miglior carbonara di Roma. In più, dal suo profilo Instagram (IG @luca_salatino), che attualmente è privato e conta più di 12mila follower, si intuisce che ha anche una passione per la boxe. L'ex corteggiatore ha raccontato anche di aver sofferto di depressione e di aver vissuto un periodo buio a causa di un'operazione alla schiena, che gli ha impedito di camminare per nove mesi.

Luca Salatino a Uomini e Donne, da corteggiatore a tronista

Luca Salatino è arrivato a Uomini e Donne per la prima volta come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti. Con lei ha iniziato una lunga conoscenza, fatta di esterne e anche di diversi baci, che però si è conclusa in modo deludente per il 29enne. La tronista ha scelto di lasciare il programma con Samuele Carniani, l'altro corteggiatore. Tuttavia, Maria De Filippi ha voluto dare a Luca una seconda possibilità, offrendogli di diventare il nuovo tronista del programma e poter così continuare la sua ricerca dell'amore. Il ragazzo sta iniziando a conoscere nuove corteggiatrici ed è alle prese con le prime esterne.