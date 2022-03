Veronica la nuova tronista di Uomini e Donne cerca il suo “Mimmo l’idraulico” Veronica Rimondi fa il suo primo ingresso in studio a Uomini e Donne e conosce i suoi corteggiatori. Il mio tipo? Brad Pitt, Johnny Deep. Ma se fosse ben piazzato, potrei innamorarmi anche di Mimmo l’idraulico”.

A cura di Giulia Turco

Uomini e Donne ha appena arruolato la sua nuova tronista. Si chiama Veronica Rimondi e nella sua clip di presentazione si racconta come una ragazza qualunque, che ammette di essere "figlia di papà", e che in amore punta tutto sulla simpatia. Senza trascurare la bellezza. "Sono single da due anni e un ragazzo per farmi innamorare deve farmi ridere", spiega. "Deve essere simpatico e soprattutto non narcisista".

Veronica conosce i suoi corteggiatori

Durante la puntata in onda mercoledì 23 marzo, Veronica ha conosciuto i suoi primi corteggiatori. Poco prima del suo ingresso è andata in onda una clip tratta dai suoi provini e dai primi incontri con Maria. La conduttrice è rimasta particolarmente colpita dalla simpatia di Veronica che ha ironizzato sul suo stereotipo di uomo. Un ragazzo semplice, ma anche esteticamente bello. "Il mio tipo? Brad Pitt, Johnny Deep. Ma se fosse ben piazzato, moro, occhi verdi, potrei innamorarmi anche di Mimmo l'idraulico, ecco". Tra i ragazzi che si sono presentati in studio per ora ce ne sono diversi che potrebbero corrispondere a queste caratteristiche.

Chi è Veronica Rimondi

Veronica Rimondi viene da Ferrara e ha 26 anni. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare per il padre, ingegnere, nell’azienda di famiglia che si occupa di metalmeccanica. Ammette di essere la cocca di famiglia e di vivere nella casa che le è stata data dai genitori. "Quando ho scelto di venire qui papà non l'ha presa benissimo", spiega a Maria in studio. "Alla fine mi ha sostenuto, ma mi ha chiesto di continuare a lavorare da casa, per aiutarlo". Di sé racconta: "Una delle frasi che più mi sento dire è: sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica? Ma come sappiamo, spesso l'apparenza inganna. Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione".