Chi è Christian Hailé Selassié, il fratello di Jessica, Lulù e Clarissa al GF Vip per una sorpresa Christian Hailé Selassié è il fratello maggiore di Lulù, Jessica e Clarissa. Il principe etiope farà una sorpresa alle sue sorelle, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 di lunedì 27 dicembre.

Christian Hailé Selassié farà una sorpresa alle sorelle Jessica e Lulù, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda lunedì 27 dicembre. Nonostante la sua riservatezza, ha deciso di esporsi per dare una carezza alle principesse etiopi, che hanno trascorso il Natale lontano dalla famiglia. Nelle anticipazioni ufficiali si legge: "Jessica e Lulù Selassié potranno rivedere il loro fratello", è molto probabile, dunque, che potranno incontrarlo fisicamente e non tramite videomessaggio. Occorrerà attendere la puntata con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per conoscere tutti i dettagli.

Chi è Christian Hailé Selassié, il misterioso fratello delle principesse

Christian Hailé Selassié è il fratello maggiore di Clarissa, Lulù e Jessica Hailé Selassié. Dunque, è figlio di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Ha 31 anni e vive a Roma. Anche lui, ha condiviso con le sue sorelle quel periodo di difficoltà economica che li ha portati a unirsi ancora di più. Chistian, infatti, ha un legame fortissimo con le sue sorelle e con i genitori. Il principe etiope è estremamente riservato e praticamente assente sui social. A differenza delle sue sorelle, sembra non avere alcun interesse a coltivare una carriera televisiva.

Christian Hailé Selassié e il gossip con Giovanni Ciacci

Nel 2018, Christian Hailé Selassié è finito al centro del gossip per la presunta relazione con Giovanni Ciacci. In un'intervista rilasciata a La Zanzara, il volto televisivo dichiarò: "L'ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice: ‘Sei pronto a sposarmi'". Inutile dire che il matrimonio non è mai stato celebrato. Anzi, due anni più tardi, Ciacci ha anche smentito che si riferisse al principe etiope. A Fanpage.it, ha svelato gli unici due incontri avuti con Christian Hailé Selassié:

"Stavo scrivendo "La Contessa", un libro biografico sulla vita scandalosa di Giò Stajano, che aveva detto di aver avuto una storia con un principe ereditario dei Selassié. Una sera conosco per caso Jessica, Lulù e Clarissa. Eravamo io, Raimondo Todaro, Giulia Salemi, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante. Ho raccontato questo aneddoto e un ufficio stampa se n'è uscito dicendo "Fidanzatevi!", ma non c'è mai stato nulla, è stata una battuta. L'ho visto in totale due volte. Dopo quel giorno, sono stato a cena a casa loro perché vado pazzo per lo Zighinì, piatto che la mamma dei Selassié prepara divinamente e così li ho incontrati di nuovo. Mi hanno accolto come un ospite molto gradito. Io e Christian ci siamo scattati una foto pubblicata poi nelle Instagram Stories, ma nulla di più, da allora non l'ho neanche più sentito".

La vita privata di Christian Hailé Selassié

Data la sua riservatezza , anche quando si parla della vita privata di Christian Hailé Selassié si sa molto poco. Le uniche informazioni a riguardo, le ha date sempre Giovanni Ciacci ai microfoni di Fanpage.it: "È un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è eterosessuale e presumo che abbia una fidanzata".