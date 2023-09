Chi è Annie Mazzola, speaker radiofonica e nuova conduttrice del GF party Annie Mazzola è la conduttrice del GF Party 2023 insieme a Andrea Dianetti. All’anagrafe Annamaria Mazzola, ha 32 anni, è originaria di Lodi ed è una speaker radiofonica. Dal 2019 conduce il programma Weekend105 in onda su Radio 105. È fidanzata con Marco Dona.

A cura di Elisabetta Murina

Annie Mazzola è la conduttrice del GF Party 2023 insieme a Andrea Dianetti, in onda prima di ogni puntata del reality. All'anagrafe Annamaria Mazzola Tronconi, ha 32 anni, è originaria di Lodi ed è una speaker radiofonica. Dal 2019 conduce il programma Weekend105 in onda su Radio 105. È fidanzata con Marco Dona, ex componente de Lo Zoo di 105.

Chi è Annie Mazzola, la conduttrice radiofonica al Gf party

Annie Mazzola (all'anagrafe Annamaria) è nata a Lodi nel 1991. Ha quindi 32 anni e lavora come speaker a Radio 105, con un programma in onda durante il weekend. La sua carriera inizia in realtà nel mondo della moda, nel quale lavora come agente di modelle e viene notata da Stefano Gabbana. Lo stilista, conquistato dai suoi contenuti ironici sui social, nel 2018 la fa sfilare come modella durante la settimana della moda di Milano.

Annie Mazzola

Dalla moda, Annie Mazzola passa poi alla televisione e alla radio: negli anni conduce diversi format per Mtv, oltre che l'extra Factor della dodicesima edizione di X Factor e gestisce la Social Room Rai in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nel 2019 è uno dei giudici dell'Eurovision Song Contest e, sempre dallo stesso anno, conduce 105 Weekend su Radio 105, come si legge sul suo profilo Instagram.

Annie Mazzola è fidanzata con Marco Dona

Annie Mazzola è fidanzata con Marco Dona (pseudonimo di Marco Donadoni) dal 2021. Oltre che una coppia, condividono anche la passione per il mondo della radio. La conduttrice del GF Party è la voce del programma Weekend 105, mentre il compagno è un ex componente de Lo Zoo di 105, che ha lasciato nel 2020. Ora è autore, dj e podcaster, sempre con comicità e ironia.