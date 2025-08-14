Chi affiancherà Mara Venier a Domenica In: sfumato Gabriele Corsi, si fa largo Teo Mammucari

A meno di un mese dal ritorno in onda di Domenica In su Rai 1, condotto da Mara Venier, la domanda che imperversa negli ambienti televisivi è una sola: chi affiancherà la “zia Mara” in quella che si preannuncia come un’edizione corale e rinnovata del programma? Sfumato Gabriele Corsi, si sta facendo largo un nome su tutti, quello di Teo Mammucari, con il quale la conduttrice si è fatta anche un selfie in vacanza.

Gli altri nomi che erano circolati, tra cui il cantante Nek e Corsi appunto, sono stati rapidamente accantonati, tra smentite, polemiche e rettifiche. Stessa sorte per la coppia formata dallo stylist Enzo Miccio e dal giornalista Umberto Broccoli, che non avrebbe convinto i vertici di Viale Mazzini. Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha alimentato l'indiscrezione che vorrebbe Mammucari in squadra postando lo scatto della moglie con l'amico su Instagram: "Qui a Fregene si ride molto…", ha scritto. E l'ex Iena subito ha ricondiviso nelle sue stories.

L’ipotesi di affiancare Venier con nuovi volti era stata annunciata già lo scorso giugno da Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime Rai. Ora, però, entra in scena un nuovo nome: quello di Teo Mammucari. A lanciare l’indiscrezione è stato Il Messaggero, secondo cui il conduttore romano avrebbe ricevuto in questi giorni una proposta formale dalla Rai e starebbe valutando l’opportunità. "L’ultima ipotesi al vaglio è quella intorno al nome di Teo Mammucari", si legge sul sito del quotidiano, sottolineando che si tratta di un nome gradito anche alla stessa Venier, che in passato lo ha già ospitato in trasmissione.

Ma Mammucari potrebbe non essere l’unico volto nuovo della domenica pomeriggio di Rai 1. Secondo quanto riportato, sarebbe in corso una trattativa più ampia che comprenderebbe anche il ritorno di Enzo Miccio, che si occuperebbe della sezione dedicata allo spettacolo e alle tendenze, e del giornalista Tommaso Cerno, chiamato a curare insieme a Venier uno spazio dedicato all’attualità. Infine, un altro nome suggestivo è quello di Gigi Marzullo, che proprio a Il Messaggero ha dichiarato: “Sarebbe un sogno fare Domenica In”.

Tuttavia, è sempre più chiaro che Mara Venier non voglia un vero e proprio co-conduttore fisso, ma piuttosto una serie di presenze a rotazione, con cui affrontare le diverse sezioni e talk della puntata. L’ipotesi, inizialmente ventilata da Mellone, di un affiancamento totale alla conduzione da parte di un secondo volto, sembrerebbe infatti definitivamente accantonata. E i meme continuano a imporsi all'attenzione degli utenti appassionati ormai di questa saga domenicale.