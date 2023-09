Cesara Buonamici bacchetta Claudio Roma dopo la frase infelice a Fiordaliso: “Ci sono modi e modi” Nella puntata del GF stasera Alfonso Signorini ha parlato della lite tra Claudio Roma e Fiordaliso. Il concorrente si è scusato per la frase infelice che ha utilizzato, a bacchettarlo Cesara Buonamici: “Ci sono modi e modi, e quello non era il modo. Lei è stata una gran signora”.

A cura di Gaia Martino

Tornano a confrontarsi in diretta Fiordaliso e Claudio Roma. Dopo la lite in casa durante "la prova di sincerità", scatenata dalle affermazioni del concorrente riguardo "i sogni della cantante", Alfonso Signorini nella puntata di questa sera del Grande Fratello, giovedì 21 settembre, è tornato sulla questione. "Claudio, io credo che quando una persona smette di sognare incomincia a morire. Il sogno non ha limiti anagrafici, come mai hai detto questa cosa?", la domanda del conduttore al quale il concorrente ha subito replicato scusandosi.

Le scuse di Claudio Roma

Claudio Roma al Grande Fratello ha ammesso di aver esagerato con le parole usate contro Fiordaliso. "Tu non hai bisogno di niente, hai il doppio dei miei anni, tutti hanno bisogno di un sogno, tu no. Puoi anche andare a casa" aveva detto nel salotto della casa di Cinecittà durante la prova di sincerità. "Ho usato una parola sbagliata, volevo dir "non puoi pesare i sogni". Volevo emulare la sua vita, l'ha raccontata con tanto amore. Qui in molti vivono l'inizio dei loro sogni, poi mi sono sentito attaccato e ho detto così. Dico le cose troppo bruscamente, è un mio difetto. Non avevo realmente dei motivi per nominarla" ha spiegato il concorrente in diretta stasera, ammettendo lo scivolone. A prendere subito la parola è stata Cesara Buonamici, l'opinionista, per rimproverarlo.

Il commento di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici dopo le scuse di Claudio Roma è intervenuta sulla questione per invitare Claudio Roma a controllare i suoi "modi". "C'è modo e modo, e quello non era il modo", riferendosi all'affermazione fuori luogo riguardo i sogni e l'età anagrafica di Fiordaliso. "Lei ne è uscita da gran signora per come ha risposto" ha infine concluso l'opinionista conquistando l'applauso del pubblico in studio e un sorriso dalla cantante.