C’è Posta Per Te 2024, le anticipazioni del 13 gennaio: chi sono gli ospiti della prima puntata Sabato 13 gennaio 2024 riparte C’è Posta Per Te, il programma di Maria de Filippi in onda in prima serata su Canale5, ogni sabato. Paolo Bonolis e gli attori di Terra Amara Murat Ünalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan) e Uğur Güneş (Ylmaz) saranno gli ospiti della prima puntata: le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi e Paolo Bonolis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna in onda C'è Posta Per Te con una nuova edizione. Il programma condotto da Maria De Filippi che vede protagonisti persone comuni desiderose di riallacciare relazioni perse o ritrovare persone care, andrà in onda ogni sabato, in prima serata su Canale5, dal 13 gennaio 2024. Come da tradizione, la padrona di casa accoglierà nel suo studio numerosi ospiti per regalare intrattenimento ai telespettatori e sorprese ai protagonisti delle singole puntate. Questa sera ci saranno Paolo Bonolis e gli attori della soap Terra Amara.

Chi sono gli ospiti della prima puntata

Paolo Bonolis e gli attori di Terra Amara, la soap opera di Canale5, ovvero Murat Ünalmis (che interpreta il ruolo di Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan nella serie) e Uğur Güneş (che interpreta Ylmaz) sono attesi questa sera di sabato 13 gennaio 2024 nella prima puntata di C'è Posta Per Te. Non è la prima volta in studio per il celebre conduttore Mediaset, al timone di Avanti Un Altro e Ciao Darwin, a differenza del cast della soap opera che non avrebbe mai preso parte, fino ad ora, al programma.

Gli attori di Terra Amara a C'è posta per te

Le anticipazioni della prima puntata del 13 gennaio

Tornano le storie coinvolgenti e toccanti di C'è Posta Per Te: sabato 13 gennaio 2024 riparte il programma del sabato sera di Maria de Filippi, pronta a regalare ai telespettatori e ai suoi protagonisti grandi emozioni. Chi scriverà alla redazione cercherà di ricongiungersi a fratelli, sorelle, padri, madri, fidanzati, nonni ed amici, e spesso le storie scelte per il programma si sono concluse con il lieto fine. La padrona di casa affronterà le vicende dei suoi protagonisti, dirigerà le loro sorprese e racconterà le loro storie. Nel cast, incaricati a consegnare le buste, sempre i postini Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.