C’è Posta, Leonardo chiede scusa al nonno Alberto e poi corre da lui: “Non ce la faccio senza di te” A C’è Posta per te la storia di Alberto e Leonardo: il ragazzo si rivolge al programma per chiedere perdono al nonno dopo alcuni mesi di lontananza e dopo una brutta litigata. Con le lacrime agli occhi, il signore accetta.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata dell'11 febbraio di C'è posta per te, c'è anche la storia di Leonardo e Alberto, nipote e nonno, che da maggio non si rivolgono la parola. Il ragazzo soffre la lontananza e si rivolge al programma per chiedergli perdono e riallacciare il rapporto. A rompere gli equilibri tra loro era stata una lite che Leonardo aveva avuto con il padre, a seguito della quale si era rivolto con dure parole anche al nonno: "Cornuto, da quando non c'è più nonna, sei diventato come un topo che non esce più di casa".

Le scuse di Leonardo al nonno Alberto

Alberto ha accettato l'invito e ha così ascoltato le parole del nipote Leonardo. Il ragazzo, con le lacrime agli occhi, ha chiesto scusa al nonno per come si è comportato e per quello che gli ha detto. Spera che questo gesto possa farli riavvicinare e tornare come prima:

Ho detto delle cose veramente brutte e per questo ti chiedo scusa.Non posso tornare indietro per cancellare quello che ho fatto, vorrei che non fosse mai successo, ti chiedo scusa. Vorrei capire cosa devo fare per tornare come eravamo prima. Ti posso chiedere scusa e promettere che non succederà mai più. Anche con papà, non alzerò più un dito in vita mia. Mi manchi, ti voglio tanto bene, nonno.

Alberto perdona il nipote Leonardo

Alberto ha spiegato di esserci rimasto male per le sue parole: "Quelle offese mi hanno fatto male. L'ho visto nascere, l'ho cresciuto, l'ho accompagnato a scuola. Deve farmi vedere che cambia nel vero senso della parola". Allora Leonardo promette che non succederà mai più nulla di simile, così il nonno apre la busta e il ragazzo corre da lui ad abbracciarlo dopo diversi mesi di distanza. "Non mi permetterò mai più di fare quello che ho fatto, è una cosa sbagliatissima. Con papà stiamo recuperando. Dopo quella situazione sono stato un'ora a piangere, volevo andarmene di casa", ha concluso Leonardo.