Caterina Balivo spiazzata da una frase di Giancarlo Magalli su Francesca Manzini: "Ma ho sentito bene?" Nella puntata de La Volta Buona andata onda lunedì 26 maggio, Giancarlo Magalli ha pronunciato una frase rivolta a Francesca Manzini che ha spiazzato la conduttrice Caterina Balivo: "Ma ho sentito bene? Possiamo uscire da questa impasse?"

Nell'ultima puntata de La Volta Buona in onda lunedì 26 maggio, una frase di Giancarlo Magalli ha generato un momento di imbarazzo generale, definito dalla padrona di casa Caterina Balivo come "un'impasse".

La reazione di Caterina Balivo alla farse di Giancarlo Magalli

Nel salotto de La Volta Buona, Marcello Sacchetta ha parlato della puntata del suo podcast al fianco di Stefano De Martino. Ricordando la puntata con il conduttore di Affari Tuoi, ha rivelato: "Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme, nudità insieme". "Caldo.. Fascia protetta" ha scherzato Francesca Manzini. "Nel senso di momenti divertenti" ha subito chiarito Sacchetta. A quel punto Caterina Balivo ha interpellato Giancarlo Magalli chiedendogli a cosa stesse pensando: "A lui e a De Martino nudi, ma non me ne facevano voglia nessuno dei due insomma". "Il caldo è arrivato solo a Francesca Manzini" ha osservato la conduttrice. "La Manzini nuda è diverso" ha replicato Magalli. Per poi aggiungere: "È omologata come orgia". Manzini è apparsa visibilmente stupita: "Prego? Ma che stai a dì?". E Caterina Balivo: "Ma ho sentito bene? No Giancarlo aspetta, se anche tu inizi a dire cose… Io ho già gli otoliti. Possiamo uscire da questa impasse?"

Giancarlo Magalli interrompe Patrizia Pellegrino: "Ti sta squillando il sedere"

Poco tempo fa Giancarlo Magalli, sempre a La Volta Buona, si era reso protagonista di una gaffe in studio. In quell'occasione aveva interrotto il racconto di Patrizia Pellegrino dicendole: "Ti suona il sedere". Il riferimento era alla suoneria del suo telefono, che era iniziato a suonare in studio. "Grazie, pensavo di averlo spento. È Miriana Trevisan" aveva spiegato la showgirl mostrando il cellulare alla conduttrice che, dopo essere appare sorpresa, è scoppiata a ridere insieme al pubblico.