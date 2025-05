video suggerito

Imprevisto in diretta a La Volta Buona, Patrizia Pellegrini interrotta da Magalli: “Ti sta squillando il sedere” Piccolo imprevisto nel corso della diretta de La Volta Buona in onda giovedì 15 maggio. Patrizia Pellegrini è stata interrotta da Giancarlo Magalli con una frase che ha scatenato l’ilarità del pubblico. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

153 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patrizia Pellegrini è stata ospite de La Volta Buona nella puntata in onda giovedì 15 maggio su Rai1. Nel corso della puntata, la showgirl ha parlato della sua storia d'amore con Alberto di Monaco. Il suo intervento, però, è stato interrotto da Giancarlo Magalli. Il momento, potenzialmente imbarazzante, si è trasformato in una gag divertente, accentuata dall'espressione volutamente scioccata di Caterina Balivo.

Patrizia Pellegrini su Alberto di Monaco: "Amava il mio sorriso. Ci salutavano tutti"

Nel salotto de La Volta Buona, Patrizia Pellegrini ha parlato della sua storia d'amore con Alberto di Monaco. "La prima volta che ci siamo conosciuti mi ha pregato di sorridere perché diceva che il mio sorriso assomigliava a quello di sua mamma – ha raccontato la showgirl – Mi emozionai moltissimo. Lui per me è sempre stato un simbolo di aristocrazia e bellezza". Ha continuato, poi, definendo la loro relazione come una lunga favola iniziata come se lui fosse stato un ragazzo qualsiasi. "Quando mi ha invitata a Montecarlo è venuto a prendermi a Nizza con la sua macchina, aveva le guardie del corpo, ma è stato lui a portare le mie valigie. Ha fatto una corsa per aprirmi la portiera della macchina" ha chiarito. Ha ricordato anche la sensazione che provava quando girava insieme a lui per le strade della città: "Mentre camminavamo per Montecarlo ci salutavano tutti".

Imprevisto in diretta: l'intervento di Magalli e la reazione di Caterina Balivo

Il racconto di Patrizia Pellegrini è stato però disturbato da un piccolo imprevisto avvenuto nel corso della diretta. Gianluca Mangalli, infatti, l'ha interrotta nel mezzo del suo discorso dicendole: "Ti suona il sedere". Il riferimento era alla suoneria del suo cellulare, che è iniziato a squillare in studio. "Grazie, pensavo di averlo spento. È Miriana Trevisan" ha chiarito la showgirl mostrando il telefono alla conduttrice che, dopo aver assunto un'espressione esageratamente sorpresa, è scoppiata in una calorosa risata insieme al pubblico.