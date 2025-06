video suggerito

Magalli fa un commento sul peso di Mario Adinolfi, Caterina Balivo interviene: "Evitiamo battute sui corpi"

Raz Degan è stato ospite de La Volta Buona in onda venerdì 13 giugno per parlare della sua scelta di digiunare per dieci giorni. Nel corso del suo racconto, un commento di Giancarlo Magalli sulla forma fisica di Mario Adinolfi ha richiesto l'intervento di Caterina Balivo. "Finché è la persona interessata a fare ironia va bene, fa autoironia. Quando sono gli altri la percezione è diversa" ha chiarito la conduttrice.

Il commento di Giancarlo Magalli su Mario Adinolfi

Ospite de La Volta Buona, Raz Degan ha parlato della sua decisione di digiunare per dieci giorni. A margine del suo racconto e delle motivazioni che l'hanno spinto verso quest'esperienza, Caterina Balivo ha lasciato la parola a un medico. Poco prima che intervenisse, però, Giancarlo Magalli si è lasciato andare ad un commento: "No, chiamiamo Adinolfi. Quello s'è magnato un cameramen".

Caterina Balivo: "La battuta su Mario Adinolfi non è stata apprezzata"

Dopo aver ascoltato il parere medico, la conduttrice si è ritagliata uno spazio per due chiarimenti, il primo riguardante il tema legato all'alimentazione, il secondo alle parole di Giancarlo Magalli. "Quando si parla di nutrizione bisogna sempre stare molto attenti. Non è una frase fatta rivolgersi ai medici perché è salute". E ancora: "Oggi c'è molta attenzione sulle battute. Noi con Giancarlo scherziamo sempre, fa battute. Prima quella sul collega giornalista non è stata apprezzatissima, quindi evitiamo di farle sui corpi delle persone". La precisazione non è stata subito colta dall'ospite, che ha ribattuto: "Quella dell'Isola? Era un gioco, lui stesso ci scherza. Lui è andato lì (all'Isola dei Famosi, ndr) per quello". La padrona di casa, però, ha sottolineato: "Finché è la persona interessata a fare ironia va bene, fa autoironia. Quando sono gli altri la percezione è diversa".