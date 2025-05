Mario Adinolfi ancora in difficoltà all’Isola dei Famosi: “Ho dormito male, il programma mi fa rodere le scatole”

video suggerito

Frezza La Fata/ IPA

Continua l'insofferenza di Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025. Dopo aver fatto presenti le sue difficoltà legate al forte vento e all'impossibilità di entrare con facilità in acqua, il naufrago si è lamentato di aver dormito male. La colpa, stando alle sue parole, sarebbe di quanto successo nell'ultima puntata del 28 maggio, dove è stato al centro di un'accesa discussione.

L'insofferenza di Mario Adinofli

Come si è visto nel daytime del 30 maggio, Adinolfi si è lamentato con Paolo Vallesi: "Ho dormito malissimo, quasi per niente". Il naufrago non è riuscito a prendere sonno non tanto per le condizioni in cui vive quotidianamente a Playa Dos, quanto per un motivo ben diverso: "La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire". L'insofferenza del naufrago si è spostata da un piano fisico a uno psicologico e il riferimento è alle polemiche sorte durante l'ultima diretta, che sembrano non farlo stare tranquillo.

Cosa è successo durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi è stato uno dei protagonisti della puntata del 28 maggio dell'Isola dei Famosi 2025. Le sue recenti dichiarazioni sul tema delle adozioni hanno fatto discutere in studio e Simona Ventura è intervenuta per dire la sua: "Il mestiere di genitori è un mestiere difficilissimo. Però per me non ha una genesi biologica, ma il mestiere di genitore si combatte e si guadagna sul campo". Nel 2006 l'opinionista ha adottato Caterina, "figlia di una parente in difficoltà", che oggi è sua figlia a tutti gli effetti.

Il naufrago è poi stato al centro anche in un'accesa discussione con Teresanna Pugliese, che lo ha accusato di aver fatto "abuso di potere" nei confronti di Chiara Balistrieri: "Ha avuto il privilegio di avere una buona istruzione, ma fa di questa un abuso di potere molto spesso". Il pubblico ha applaudito e il giornalista ha reagito: "Devo sentirmi insultato per una condizione fisica e pensare che questo venga sottolineato da un applauso del pubblico mi fa solo venire voglia di stare zitto, continuate voi".