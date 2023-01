Caso noce moscata nel Capodanno di Amici 22: parlano l’eliminata dal programma e la sorella di NDG A Capodanno cinque allievi di Amici 22 l’hanno combinata grossa: dopo la conferma di Amici News riguardo il caso noce moscata, spuntano le parole della concorrente punita e della sorella di NDG, tra i protagonisti della vicenda. Attenzione spoiler della prossima puntata.

A cura di Gaia Martino

Si infittisce sempre più il mistero su cosa è davvero successo nella notte di Capodanno ad Amici 22. Le anticipazioni della puntata registrata lo scorso mercoledì, in programma su Canale 5 per domenica 15 gennaio, hanno generato il caos intorno alla trasmissione. Stando a quanto emerso cinque allievi si sarebbero resi protagonisti di "un comportamento grave" messo in atto nella notte di Capodanno, durante il party in Casetta: una vicenda che Maria De Filippi non ha potuto raccontare in tv e che è costata l'eliminazione a due allievi.

"Hanno sniffato noce moscata, si sono anche sentiti male": Amici News aveva confermato la tesi circolata su Twitter raccontando di aver sentito una talpa, "una fidanzata di un fratello di..", ma la sorella di NDG nelle ultime ore ha smentito, sostenendo che quelle circolate sarebbero informazioni inesatte: "Tutte bugie, non sapete con certezza le cose". Sono spuntate anche le prime parole dell'eliminata: "Non me lo meritavo".

La smentita della sorella di NDG

La sorella di NDG, Elisabetta di Girolamo, ha risposto ad alcuni utenti su Twitter che commentavano la vicenda della noce moscata sniffata a Capodanno. La giovane di cui non conosciamo l'età e il cui profilo Instagram risulta privato ha invitato "il genio", ovvero chi ha messo in giro la voce, a farsi avanti e rivelare la sua identità: "Abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia". La sorella dell'allievo di Amici 22 in un altro tweet ha scritto: "Riprendetevi, le inesattezze che state facendo uscire fuori sono spaventose. Di cosa parlate se non sapete con certezza le cose. Attenzione a sparare sentenze senza cognizione".

Da Twitter

Le parole di Valeria Mancini

Nelle ultime ore sono circolate anche le prime parole di Valeria Mancini, eliminata nella puntata registrata che andrà in onda domenica 15 gennaio. È Amici News a diffondere una chat che l'ex allieva avrebbe avuto con qualcuno nella quale confessa di non meritare il trattamento a lei riservato. "Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. Non lo meritavo", le parole che si leggono.