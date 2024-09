Cash or trash, Carlo Pistarino ha venduto il Telegatto vinto con Drive In: a che prezzo è stato acquistato

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Drive In è uno dei programmi-simbolo della televisione italiana degli anni Ottanta e Carlo Pistarino ne è stato, senza dubbio, uno dei protagonisti. Grazie al programma di Antonio Ricci, il comico e cabarettista possedeva un Telegatto dal 1986. Ma nella puntata del 16 settembre di Cash or trash – Chi offre di più?, il programma d'aste in onda su NOVE e condotto da Paolo Conticini, ha deciso di metterlo all'asta.

Il telegatto venduto a 4600 euro a Federico Bellucci

Alla fine, l'attore genovese è riuscito a venderlo alla cifra di 4600 euro a Federico Bellucci, che è uno dei mercanti del format televisivo insieme a Roberta Tagliavini, Ada Egidio, Giano Del Bufalo e Stefano D'Onghia.

Carlo Pistarino con i mercanti di Cash or Trash

Il comico aveva già comunicato ai suoi fan che sarebbe stato ospite su Cash or Trash con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui ha scritto: "Venderò un oggetto molto raro, non perdetevelo". Successivamente, ha ringraziato i mercanti per gli apprezzamenti e l'accoglienza: "Belle persone e competenti. Di una simpatia unica. Grazie a tutti". Sui social c'è stato chi, però, ha ironizzato sul fatto che abbia scelto di vendere un oggetto così prezioso dal punto di vista simbolico, più che materiale. Ad ogni modo, l'alta cifra a cui è stato acquistato rende Telegatto uno degli oggetti più cari mai acquistati nella storia del programma.

Che fine fanno gli oggetti acquistati dai mercanti su Cash or Trash

Cash or trash è uno dei format più amati in onda su NOVE. Condotto da Paolo Conticini, racconta le storie che si nascondono dietro a oggetti spesso anche antichi, tra arredamento e antiquariato. I proprietari di questi oggetti li portano al cospetto di Alessandro Rosa, l'esperto che ne stima il valore. Poi, i mercanti, se interessati, si danno battaglia per aggiudicarsi l'oggetto proposto attraverso un'asta. Ma cosa succede dopo la puntata?

Il Telegatto vinto da Pistarino nel 1986, poi messo all'asta

Roberta Tagliavini, una dei mercanti, ha creato un sito sul quale ha messo in vendita tutti gli oggetti che è riuscita ad aggiudicarsi nel corso delle puntate del programma condotto da Paolo Conticini. Roberta Tagliavini è protagonista della trasmissione dal 2021, oltre ad essere ormai un volto televisivo, è principalmente una mercante d'arte. Nel 1967 ha fondato Robertaebasta®, galleria d’arte affermata sia in Italia che a livello internazionale. Sul sito JustRoberta, Tagliavini propone gli oggetti che ha acquistato nelle diverse edizioni di Cash or Trash.

La popolarità di Carlo Pistarino ai tempi di Drive In

Drive In cambiò letteralmente la vita a Carlo Pistarino. Le sue esibizioni diventarono un vero e proprio caposaldo della televisione italiana comica degli anni Ottanta. In un'intervista a La Repubblica, Pistarino raccontò di aver smesso di fare tv dopo la sua ultima esperienza a Colorado: "Con Drive In sono stato investito da uno tsunami di popolarità, ma ora vivo grazie alla pensione da ferrotranviere e faccio il nonno".

La gente ti fermava in continuazione per una fotografia, o un autografo. Fortuna che non c’erano ancora i selfie, altrimenti non sarei sopravvissuto. Fu come essere travolto all’improvviso da uno tsunami, catapultato in un mondo pieno di privilegi. Però sarebbe stato ingiusto, approfittarne. Ho preferito essere sempre me stesso: gentile e disponile con tutti, anche a costo di sembrare fesso. C’erano colleghi, come Beppe Grillo, che si lamentavano perché sui giornali non scrivevano abbastanza articoli su di loro. Invece io ringraziavo anche della più piccola attenzione…