Cash or trash, che fine fanno gli oggetti acquistati dai mercanti? La decisione di Roberta Tagliavini Cash or Trash – Chi offre di più? è tra i programmi più apprezzati in onda sul Nove. Scopriamo che fine fanno gli oggetti comprati dai mercanti d’arte nel programma di Paolo Conticini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Cash or trash è uno dei programmi più amati in onda su Nove. Condotto da Paolo Conticini, racconta le storie che si nascondono dietro a oggetti spesso anche antichi, tra arredamento e antiquariato. I proprietari di questi oggetti li portano al cospetto di Alessandro Rosa, l'esperto che ne stima il valore. Poi, i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Federico Bellucci e Giovanni De Santis, se interessati, si danno battaglia per aggiudicarsi l'oggetto proposto attraverso un'asta. Ma cosa succede dopo la puntata?

Roberta Tagliavini mette in vendita gli oggetti di Cash or Trash

Roberta Tagliavini, una dei mercanti di Cash or Trash – Chi offre di più?, ha creato un sito sul quale ha messo in vendita tutti gli oggetti che è riuscita ad aggiudicarsi nel corso delle puntate del programma condotto da Paolo Conticini. Roberta Tagliavini è protagonista della trasmissione dal 2021, oltre ad essere ormai un volto televisivo, è principalmente una mercante d'arte. Nel 1967 ha fondato Robertaebasta®, galleria d’arte affermata sia in Italia che a livello internazionale. Sul sito JustRoberta, Tagliavini propone gli oggetti che ha acquistato nelle diverse edizioni di Cash or Trash.

Gli oggetti più costosi comprati nel programma di Paolo Conticini

Gli oggetti proposti da Roberta Tagliavini sul suo sito non sono certo per tutte le tasche. Alcuni sono decisamente costosi. Nel momento in cui scriviamo, è disponibile ancora un vaso Christofer Dresser a 2500 euro, un'insegna pubblicitaria Agipgas a 1200 euro, un vaso decò a 900 euro. Già venduto, invece, un prezioso servizio di piatti Wilfredo Lam a 6mila euro e una valigetta Gucci a 550 euro. Insomma, per gli appassionati del programma Cash or Trash, varrà sicuramente la pena dare un'occhiata agli oggetti messi in vendita dalla mercante d'arte.