Carolina Marconi: “Al GF Vip promesse disattese, Pier Silvio Berlusconi ha fatto bene a fare pulizia” Secondo quanto sostiene Carolina Marconi, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip le sarebbe stato promesso che avrebbe potuto parlare della sua battaglia per il diritto all’oblio oncologico, poi però non le sarebbe stata data la parola.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Signorini per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carolina Marconi ha ripercorso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando condotto da Turchese Baracchi. La modella ha spiegato che il suo intento, partecipando al reality condotto da Alfonso Signorini, era quello di sensibilizzare gli spettatori sul cancro, sull'importanza della prevenzione, sui pregiudizi contro cui si scontra chi si ammala e fare conoscere delle importanti petizioni riguardo il diritto all'oblio oncologico:

Il mio intento, quando sono entrata al Grande Fratello, era quello di raccogliere più firme possibili. Era una situazione per me difficile, avevo appena finito la chemioterapia, ero gonfia di cortisone, dovevo iniziare una cura ormonale. Mi sa tanto che non era l'anno giusto. Sono entrata per questa cosa bella, per raccogliere le firme, sensibilizzare, parlare di tumore che è ancora un tabù, è come se la vita fosse finita, invece si può guarire.

Le promesse che il GF Vip avrebbe disatteso

Sempre riguardo al Grande Fratello Vip, Carolina Marconi ha spiegato che prima di entrare nella casa, le avrebbero promesso che avrebbe potuto parlare delle sue battaglie, ma così non è stato: "È stata una situazione per me difficile. Mi sono state fatte delle promesse, poi all'interno della casa non ho potuto esprimermi, perché non ti danno la parola. Non c'era tempo. Poi è scoppiata la bomba su Marco Bellavia". E ha continuato: "Il mio obiettivo era raccogliere firme per le donne, mi sono sentita non capita e ho preferito uscire dal gioco, erano concentrati su altro. Quel tipo di dinamiche, no. È stata tosta". La sua famiglia non era d'accordo sulla sua partecipazione al GF Vip:

La famiglia non voleva che partecipassi. Sono entrata per portare avanti questa battaglia. Non lo rifarei, ho bisogno di vedere un bel tramonto, il mare, di assaporare la vita, perché sono stati anni duri per me. Sono contenta per la vittoria di Nikita. Ha vinto l'educazione, è una brava ragazza, ha un cuore buono.

Carolina Marconi dalla parte di Pier Silvio Berlusconi

Carolina Marconi, infine, ha spiegato di avere preferito nettamente la sua prima esperienza nel reality: "La differenza si vede tanto. Noi eravamo spensierati, ci divertivamo. Invece, ora appena ti svegli devi truccarti, è diverso, ci sono più dinamiche, sono diventati tutti arroganti, come se alzare la voce significasse avere carattere. È diventato tutto confuso". Infine, si è detta d'accordo con la decisione di Pier Silvio Berlusconi di adottare una linea dura con i concorrenti: "Ha fatto bene Pier Silvio a mettere un po' di pulizia, si stava andando sempre più in basso e lui ha riportato tutto in equilibrio. Ci vuole equilibrio in tutte le cose".