Carolina Marconi al GF: “Dispiaciuta si sia vista la mia parte peggiore, ma un successo essere qui” Carolina Marconi ha vissuto una settimana difficile nella casa del Grande Fratello Vip, tanto da aver pensato di abbandonare il reality. La concorrente è a rischio eliminazione, dispiaciuta che si sia vista la sua parte peggiore, ma contenta di essere arrivata fino a questo punto.

Nel corso della puntata del 3 novembre Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip di Carolina Marconi, che ha passato alcuni giorni difficili nella casa, tanto da pensare di abbandonare il reality anche per via delle critiche ricevute. La showgirl, che ha combattuto e vinto la sua battaglia contro un tumore al seno, si è sentita sola e incompresa dai coinquilini.

Le parole di Carolina Marconi

La concorrente è al televoto e rischia di abbandonare il reality, eppure considera un successo essere arrivata fino a questo punto del fioco: "Per me è un successo essere arrivata a 45 giorni. Anche se mi dispiace perché si è vista la parte peggiore di me, non ho messo in conto che ci sono anche le dinamiche e i litigi". Signorini le ha risposto spiegando che, comunque andrà avanti il gioco, è stata la testimone perfetta per portare nelle case degli italiani un tema molto delicato come quello del tumore al seno: "Abbiamo aperto una finestra importante, lanciato nelle case un messaggio fondamentale, il tumore non deve mai uccidere la speranza e tu di questo sei stata un manifesto straordinario". "Grazie ai compagni che mi hanno supportata", ha concluso Marconi.

Carolina Marconi ha pensato di lasciare il GF Vip

Carolina Marconi ha vissuto gli ultimi giorni nel reality con i nervi piuttosto tesi perché si è sentita attaccata su diversi fronti dalle donne della Casa e malvoluta dagli autori del programma. Durante l'ultima puntata del GFVip in diretta, la concorrente si è scontrata con Alfonso Signorini lamentando di finire troppo spesso al centro di litigi e polemiche, che non vorrebbero la riguardassero. Carolina ha puntato il dito contro gli autori, ribadendo che il suo scopo nella Casa era quello di far passare il messaggio di una donna forte, uscita dalla lotta contro il tumore, e innamorata della vita.