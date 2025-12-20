Carmen Di Pietro svela: “Ho avuto una storia con Sylvester Stallone, ci parlavo col vocabolario”

Carmen Di Pietro lascia sempre il segno. Anche con una semplice intervista a Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin insieme a suo figlio Alessandro Iannoni, il volto televisivo ha saputo intrattenere il pubblico in studio e da casa, tra battibecchi proprio con Iannoni e una rivelazione di cui non aveva mai parlato: una relazione con Sylvester Stallone.

Di Pietro ha parlato innanzitutto dei traguardi recenti raggiunti, dai 60 anni compiuti alla realizzazione proprio di suo figlio dal punto di vista accademico, con il conseguimento della laurea: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. Ora mi sto preparando per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano".

La relazione con Sylvester Stallone

Poi, a proposito di fidanzati d'oltreoceano, Carmen Di Pietro completa la battuta con uno scoop mai rivelato fino ad ora, ovvero di avere avuto in passato una relazione con Sylvester Stallone: "Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. Vorrei trovare un altro uomo come lui". Una frase caduta lì, vicenda che Di Pietro non aveva mai dichiarato prima, su cui certamente ci saranno dei ritorni in futuro". Stallone non è il primo personaggio di risonanza internazionale con cui Di Pietro ha confessato di avere avuto una relazione. In passato, infatti, aveva raccontato i dettagli della sua storia con Diego Armando Maradona negli anni Novanta.

Il ricordo di suo padre

Carmen Di Pietro si è raccontata come una madre ansiosa, che prova tuttavia a superare i propri limiti, oltre ad aver descritto a Silvia Toffanin il rapporto che aveva con suo padre, Donato, scomparso tempo fa, di cui aveva parlato anche nella celebre risposta a Francesca Fagnani nella domanda classica del format Belve, sulla persona con cui, se avesse potuto, avrebbe voluto parlare per pochi minuti: "Rimandava sempre la visita dal medico e infatti poi è morto. Alcune volte noi figli dobbiamo portare i nostri genitori dal medico anche quando non voglio".