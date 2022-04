Carmen Di Pietro divora gli spaghetti vinti e lascia il figlio Alessandro a bocca asciutta Nonostante tutti credano che la showgirl lasci vincere Alessandro con la quale si comporta da mamma chioccia, Di Pietro vince la prova e porta via con sé il succulento bottino lasciando il ragazzo a bocca asciutta.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi è sfida tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. In ballo c'è un piatto di spaghetti che il vincitore della prova potrà condividere con il resto dei suoi compagni. Inaspettatamente, nonostante tutti credano che la showgirl lasci vincere Alessandro con la quale si comporta da mamma chioccia, Di Pietro vince la prova e porta via con sé il succulento bottino lasciando il ragazzo a bocca asciutta.

Le spiegazioni di Carmen Di Pietro

La sfida mamma contro figlio consiste in una prova fisica di resistenza. I due naufraghi devono reggersi ad un tronco per non cadere nella vasca infangata e, al contrario di quel che tutti si aspettavano, Carmen di Pietro non molla il colpo fino alla fine, lasciando che sia il Giovane Alessandro a mollare prima di lei. "Mi dispiace, lo avrei fatto mangiare volentieri", spiega la naufraga a fine prova. "Ma avrei dovuto barare, si sarebbe visto dalle telecamere", si giustifica. Ilary le propone di mangiarsi il piatto di spaghetti di nascosto in Palapa, ma Carmen rifiuta: "Sai che figura di m****a se lo scoprono?".

La settimana di Alessandro senza la mamma Carmen

La scorsa settimana Alessandro è stato separato dalla mamma Carmen con la quale giocava in coppia. Trasferito sulla spiaggia dei concorrenti singoli, il ragazzo ha passato giorni di spensierata beatitudine, lontano dalle attenzioni talvolta ossessive della madre. È la prima notte in particolare ad essere fantastica: "Nessun mi svegliava per chiedermi se fossi scoperto, o prima di andare a dormire se mi fossi lavato i denti o fatto pipì". Alessandro è libero anche di avvicinarsi alla naufraga Licia, nonostante la madre faccia di tutto per impedirglielo. A tal proposito racconta un aneddoto: “Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che uscivano lo chiamavo 300 volte al giorno e lei è scappata”.