Carlo Conti dopo Sanremo: "La normalità è la vera rivoluzione. Il Festival non in Rai? Impensabile, ma mai dire mai" Carlo Conti ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti ha tirato le somme del suo Festival di Sanremo che si è concluso due giorni fa. Sul successo ottenuto ha dichiarato: "A volte la normalità è la vera rivoluzione. Credo che sia impensabile per tutti un Sanremo non per la Rai. Mai dire mai, però".

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti è stato ospite di Cinque minuti di Bruno Vespa questa sera. Due giorni dopo la finale del Festival di Sanremo 2025 da lui diretto, il conduttore ha tirato le somme della kermesse che lo ha visto di nuovo protagonista dopo anni. Il suo ritorno ha segnato un record di ascolti rispetto alle edizioni di Amadeus, ma Conti ha precisato nuovamente: "Non c'è competizione tra noi". Sul futuro di Sanremo: "Sarà un problema di chi ci sarà. Ah, io".

Le parole di Carlo Conti a CinqueMinuti

"A volte la normalità è la vera rivoluzione. Le polemiche fanno parte del Festival. Non credo di aver normalizzato niente, ma solo di aver fatto un festival con buone canzoni, il tempo ce lo dirà. Nessuna giuria può avere un peso superiore rispetto all'altra. Anno prossimo riconfermo così. Ogni anno ci sono polemiche. Credo che sia impensabile per tutti un Sanremo non per la Rai. Mai dire mai, però". Con queste parole Carlo Conti ha detto la sua sul successo ottenuto dal suo Festival che, secondo il suo parere, non potrà non essere trasmesso sul primo canale Rai. "Con Amadeus siamo in ottimi rapporti, ci siamo sentiti come quando faceva lui il Festival, ci siamo fatti l'in bocca al lupo con grande serenità. Non c'è competizione tra noi. Anno prossimo? Sarà un problema di chi ci sarà. Ah, io" ha continuato prima di rispondere alla domanda sugli artisti arrivati in basso alla classifica, Marcella Bella e Massimo Ranieri. "Cambiano i tempi, le mode, le curiosità. Credo faccia parte dell'evoluzione del Festival", le parole.

Conti prossimo a festeggiare 40 anni in Rai

Roberto Benigni è stato ospite della serata cover del Festival, a tal proposito il conduttore ha risposto a Bruno Vespa: "Puoi immaginare la mia gioia per avere per poco come spalla questo gigante della comicità e dell'arte nel mondo". Carlo Conti sta per festeggiare i suoi 40 anni in Rai. Così ha concluso: "40 anni in Rai, li festeggio quest'anno. Ne è passata di acqua sotto i ponti".