Carlo Conti a Tale e Quale Show saluta l’ex Roberta Morise nel pubblico Ieri sera a Tale e Quale Show tanti ospiti VIP presenti tra il pubblico, Carlo Conti li ha salutati durante la diretta: tra loro anche Roberta Morise, la sua ex compagna con cui ha avuto una storia nel 2009.

A cura di Gaia Martino

Tale e Quale Show continua a registrare successi: la seconda puntata del programma di Carlo Conti andata in onda ieri sera ha vinto la sfida del venerdì sera contro Viola come il mare con il bis di Antonino Spadaccino in vetta alla classifica. Chiacchieratissima anche l'esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli conclusasi con la caduta del comico napoletano, così come la performance di Andrea Dianetti che ha imitato Gianni Morandi. A seguire la puntata dal vivo tanti personaggi noti dello spettacolo, oltre Andrea Zenga tra il pubblico per sostenere la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, anche Manila Nazzaro e Roberta Morise, quest'ultima è l'ex compagna del conduttore Carlo Conti.

Il saluto di Carlo Conti ai VIP tra il pubblico, tra questi anche Roberta Morise

Nel corso della puntata di ieri sera Carlo Conti ha salutato il pubblico presente in studio. Tra gli spettatori ha nominato Enrica Bonaccorti, l'ex concorrente Roberta Bonanno, Manila Nazzaro, l'ex gieffina fan di Antonino Spadaccino a cui ha dedicato diversi post su Twitter, e anche la sua ex compagna Roberta Morise.

Una meravigliosa Miss Italia come Manila Nazzaro, poi Roberta Termali. Poi due mie compagne di viaggio a L'eredità e a I Migliori anni Roberta Morise e Angela Tuccia. Quanti amici.

La storia tra Roberta Morise e Carlo Conti

Roberta Morise presente tra il pubblico di Tale e Quale Show 2022 è l'ex compagna di Carlo Conti. I due uscirono allo scoperto nel 2009 presentandosi come coppia, ma la loro storia durò solo due anni. "Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata" – spiegò lei in seguito – "Sarà stata colpa della differenza d’età. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi". Affiancò Conti nei programmi I raccomandati, L'anno che verrà, e L'eredità, oggi i rapporti tra loro, come dimostrato anche ieri sera, sono ottimi.

Carlo Conti nel 2012 ha poi sposato la costumista Francesca Vaccaro, dubbi invece sulla vita sentimentale della Morise che dopo la rottura da Giulio Fratini non ha diffuso notizie riguardo il suo privato.