Ballando con le stelle 2025

Carlo Aloia in ospedale per un infortunio, Ballando con le stelle rischia di perdere un altro pezzo del cast

Dopo Francesca Fialdini, che si è infortunata durante le prove, anche Carlo Aloia rischia di finire fuori gioco a Ballando con le stelle. Il maestro di Nancy Brilli, che avrebbe dovuto aprire la prossima puntata con uno spareggio, si trova ora in ospedale dopo essersi fatto male a una gamba.
A cura di Stefania Rocco
Ballando con le stelle 2025

Dopo Francesca Fialdini, che si è infortunata e rischia di non tornare a Ballando con le stelle, anche un altro membro del cast si è fatto male. Si tratta di Carlo Aloia, che ha avuto un incidente durante le prove del pomeriggio e al momento si trova all’ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a una risonanza magnetica che chiarirà se potrà continuare la gara.

Aloia, ballerino del team di Milly Carlucci, avrebbe dovuto aprire la puntata di sabato prossimo con uno spareggio contro la Signora Coriandoli, accompagnata da Simone Di Pasquale.

L’annuncio dell’infortunio di Carlo Aloia

A dare la notizia è stata Milly Carlucci, in collegamento con Alberto Matano a La vita in diretta. “Oggi abbiamo avuto pure un altro infortunio, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti”, ha spiegato la conduttrice, ormai abituata ai colpi di scena che ogni anno animano il talent show, “Adesso è all’Ospedale Gemelli, è qualcosa che riguarda il polpaccio o i tendini, sta facendo la risonanza magnetica. Se tutto verrà recuperato, la puntata si aprirà con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli”.

Carlo Aloia e Francesca Fialdini rischiano di lasciare Ballando

Stando così le cose, sono due i protagonisti di Ballando con le stelle che rischiano di abbandonare la gara: Carlo Aloia e Francesca Fialdini. Si tratta però di due situazioni molto diverse. Se Aloia non dovesse poter tornare subito a ballare, verrebbe sostituito da un altro ballerino, che entrerebbe in gara accanto a Nancy Brilli.

Nel caso di Fialdini, invece, l’eliminazione sarebbe definitiva: essendo lei la concorrente principale, un eventuale ritiro – come accaduto lo scorso anno a Nina Zilli – la costringerebbe a rinunciare del tutto alla partecipazione al talent show del sabato sera di Rai1.

