Carlo Aloia con Nancy Brilli a Ballando, Bruganelli sull’età dell’attrice: “Le ragazze te le danno il prossimo anno”

Commentando la decisione della produzione di Ballando con le stelle di affiancare Carlo Aloia a Nancy Brilli nella prossima edizione, Sonia Bruganelli ha scherzato: “Anche quest’anno, le ragazze te le danno il prossimo anno”. Una battuta che fa riferimento all’età dell’attrice che ha 61 anni.

Con il commento riferito alla partecipazione di Carlo Aloia alla prossima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Nancy Brilli, Sonia Bruganelli rischia l’incidente diplomatico. L’ex moglie di Paolo Bonolis, che lo scorso anno aveva partecipato al programma proprio in coppia con Aloia, ha scritto in una story: “Mi sa che anche quest’anno, le ragazze te le danno il prossimo anno”. Un riferimento diretto all’età dell’attrice, 61 anni. Poi, forse nel tentativo di addolcire la battuta, ha aggiunto: “Ma a questo giro arriverai in finale”.

La battuta di Sonia Bruganelli fa riferimento all'età di Nancy Brilli

Quella della ex concorrente di Ballando con le stelle è evidentemente una battuta, ma rischia di non far piacere all’attrice indirettamente coinvolta nello scherzo. In realtà, la produttrice alludeva anche a se stessa: lo scorso anno, infatti, il maestro di ballo 39enne era stato accoppiato a lei, che di anni ne ha 51. L'edizione del 2024 aveva rappresentato per Carlo un debutto nel ruolo di maestro di ballo. Il talent show di Rai1 lo aveva convocato per la prima volta proprio affinché affiancasse Sonia sul palco. Date le qualità dimostrate sul palco e dietro le quinte, il ballerino e coreografo è stato riconfermato nel cast fisso della trasmissione del sabato sera di Rai1.

Carlo Aloia e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024

Il percorso di Bruganelli a Ballando con le stelle non era stato dei più semplici. Tra polemiche continue e scontri con Selvaggia Lucarelli, la coppia con Aloia si era fermata in semifinale il 23 novembre, dopo diversi “salvataggi” e più di un colpo di scena. A complicare ulteriormente le cose si era aggiunta la vicenda personale legata ad Angelo Madonia, compagno di Sonia, che fu licenziato dal programma proprio mentre lei era ancora in gara.