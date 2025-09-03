“Sonia Bruganelli nel cast di Pechino Express con il figlio”: lei risponde al rumor

Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione che vedrebbe Sonia Bruganelli nel cast di Pechino Express o con il figlio, Davide Bonolis, o con l’amico Alessandro Boero. Con una story su IG l’ex opinionista ha risposto ai rumors.

Sonia Bruganelli ha smentito la sua partecipazione alla prossima edizione di Pechino Express. Il volto televisivo, ex opinionista e concorrente di Ballando con le stelle, era finita al centro del chiacchiericcio per un presunto coinvolgimento nel cast del reality di Sky Uno. Stando ai rumors, sarebbe dovuta partire con zaino in spalla o con il figlio Davide Bonolis o con Alessandro Boero, suo caro amico. Nelle ultime ore con una IG story la diretta interessata ha smentito, però, tali indiscrezioni.

La smentita di Sonia Bruganelli

Con un secco "no" aggiunto tra le stories a corredo della notizia circolata sul suo conto, Sonia Bruganelli ha smentito la sua partecipazione a Pechino Express. Affari Italiani aveva lanciato l'indiscrezione secondo la quale l'ex opinionista e concorrente di Ballando con le stelle avrebbe dovuto partecipare al reality con il figlio Davide Bonolis. Gay.it, poche ore dopo, aveva rivelato invece che l'ex moglie di Paolo Bonoli avrebbe fatto coppia nel lungo viaggio con l'amico Alessandro Boero. Per ora, vista la risposta secca del volto televisivo, non sembrerebbero esserci le basi per parlare di un suo coinvolgimento nel cast.

I rumors sulla prossima edizione di Pechino Express

Tra le ultime indiscrezioni che circolano sul reality che vede diverse coppie sfidarsi in un lungo viaggio con zaino in spalla e zero soldi in tasca, ne circola una che vedrebbe anche due ex volti del Grande Fratello nel cast. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza negli ultimi giorni, due ex concorrenti del reality avrebbero svolto vari colloqui per immergersi nella nuova avventura televisiva. Manca poco prima che vengano resi noti i nomi: solitamente, il programma viene registrato in autunno, prima della messa in onda che, se seguirà il solito iter, dovrebbe essere fissata intorno a marzo 2026.