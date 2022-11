Caos a Pomeriggio Cinque, la “sedicente medium” si infuria con Barbara D’Urso e abbandona la diretta L’ospite di Barbara D’Urso voleva essere presentata in un altro modo nel collegamento con Pomeriggio Cinque: “Non mi lascio prendere per i fondelli, arrivederci”. “Mi scuso con la signora ma lasciare una trasmissione così lo trovo sgradevole” è stato il commento finale della conduttrice.

A cura di Gaia Martino

Una puntata movimentata quella di oggi a Pomeriggio Cinque. Barbara D'Urso si è scontrata con la sedicente medium Elisa prima che quest'ultima abbandonasse il collegamento. "Abbiamo in collegamento una sedicente medium che si chiama Medium Elisa" sono state le parole della conduttrice che hanno fatto infuriare l'ospite. "Non mi faccio prendere per i fondelli, arrivederci" ha detto prima di rinunciare al suo intervento in diretta.

Cosa è successo in diretta a Pomeriggio Cinque

Barbara D'Urso oggi ha ospitato in collegamento nel suo Pomeriggio Cinque la "sedicente medium Elisa", ma quest'ultima avrebbe voluto che la conduttrice la presentasse con un altro nome. "Signora Barbara, noi ci conosciamo dal 2010 quando ho fatto il caso Sarah Scazzi. Ho una carriera come medium molto importante e lei lo sa benissimo. Sono intervenuta diverse volte nella sua trasmissione e sa benissimo chi sono io. Non voglio fare polemiche ma non mi deve chiamare "una sedicente medium" perché non mi sta bene. Di stare nei vostri programmi a me non interessa" sono state le prime parole della donna che non ha dato modo alla conduttrice di replicare. La D'Urso si è così infastidita per il troppo chiasso in studio: "Mi fate parlare? Ora silenzio, tutti. Signora Elisa, scusami ma non mi ricordo di te".

L'ospite però ha continuato a interromperla: "Non ho un ufficio stampa e non posso essere sempre nelle sue trasmissioni, vedo tanti ciarlatani che hanno ufficio stampa. Sono intervenuta per rispetto a lei, ma sono una donna normale, mi posso incavolare, ho una marcia in più perché sono sensitiva e medium. Ma essere presa per i fondelli non mi sta bene a 59 anni. Ora la chiudiamo qui, vi saluto e vi fate la trasmissione. Arrivederci". La sedicente medium senza ascoltare la risposta della conduttrice ha così lasciato il collegamento in diretta.

Le scuse di Barbara D'Urso

Dopo l'accaduto, Barbara D'Urso si è detta dispiaciuta ed ha chiesto scusa alla signora Elisa. "Io non ho capito nulla. Chiedo scusa alla signora Elisa se non mi ricordo che 13 anni fa è venuta in trasmissione, ho un'età e ho poca memoria. Mi accusa di essere venuta due o tre volte, ma perché ci sono ufficio stampa che mi propongono medium? Per il nostro argomento abbiamo scelto di ospitarla in trasmissione, mi fido della mia redazione. Mi dispiace di non ricordarmi di lei, mi dispiace che tu sia andata via ma non ho capito cosa ha detto". Ha poi concluso: "Lasciare una trasmissione così lo trovo sgradevole".