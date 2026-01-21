Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaio

Cambia la programmazione oraria di Amici per domenica 25 gennaio 2026, e di conseguenza anche Verissimo subirà una modifica. La variazione riguarda due dei programmi più seguiti dal pubblico di Canale 5, in una fascia oraria che raccoglie sempre milioni di spettatori e che sfida, su Rai 1, il varietà di Mara Venier, Domenica In, e a seguire lo show di Francesca Fialdini, Da Noi…a ruota libera.

Nel dettaglio, il talent show di Maria De Filippi terminerà mezz'ora prima rispetto all'orario consueto: ovvero, andrà in onda dalle ore 14 fino alle 15.30. Saluterà, quindi, il pubblico in anticipo, adattandosi a una durata di poco più breve pur mantenendo invariati i contenuti e la struttura del programma. Di conseguenza, il talk di Silvia Toffanin, solitamente in onda dalle 16, si anticiperà di mezz'ora. La nuova programmazione interessa la domenica in arrivo, 25 gennaio 2026: non è ancora chiaro se si tratta di una modifica decisa da Mediaset in via definitiva, o è una mossa che interessa solo questa settimana.

Le sfide e i compiti per gli allievi in onda nei daytime di Amici

La scelta di ridurre di mezz'ora la durata di Amici, con ogni probabilità, potrebbe essere legata a quanto sta accadendo sempre più spesso nel corso della settimana. Alcune sfide, eliminazioni o compiti assegnati agli allievi vengono trasmessi nei daytime quotidiani, in onda durante la settimana dal lunedì al venerdì su Canale 5 intorno alle 16.25, e anticipano, quindi, contenuti che in passato trovavano spazio nel pomeridiano della domenica. L'ultimo esempio è l'uscita di scena di Giorgia, eliminata da Veronica Peparini nel daytime del 13 gennaio 2026. La distribuzione del racconto del percorso degli allievi di Amici potrebbe quindi aver reso necessario un riassetto dei tempi della puntata della domenica, lasciando ai daytime l'approfondimento di alcune dinamiche e prove per i concorrenti in corsa verso il Serale.