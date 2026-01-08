Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, è stata registrata la nuova puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda l'11 gennaio 2026, dalle 14 su Canale5. Tra sfide, compiti e gare di canto e di ballo, gli allievi hanno ripreso la loro corsa verso l'atteso Serale: ecco cosa è successo in studio oggi e cosa vedranno i telespettatori nella nuova puntata di domenica, la prima del 2026. Due allieve sono state eliminate: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici registrata oggi e che andrà in onda su Canale5, dalle ore 14, domenica 11 gennaio 2026 alcuni allievi dovranno abbandonare la scuola. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, la puntata è iniziata con la sfida di Anna che non ha convinto il giudice esterno, Andrea Alemanno di World of Dance Italy, ed è stata eliminata. Al suo posto è entrata la sua sfidante, Kiara, che piace molto anche a Emanuel Lo.

La gara di canto, si legge, ha visto al primo posto Michele, Gard al secondo. Ultimo, invece, Lorenzo. Quella di ballo, invece, ha visto al primo posto Kiara, Emiliano e Alessio al secondo, ultimo Paola. Nel corso della registrazione, scrive SuperGuidaTv, Flavia ha ottenuto la maglia (che era sospesa), ma dopo aver cantato per la gara cover è stata eliminata da Anna Pettinelli. Le brutte notizie per gli allievi sono proseguite con l'annuncio su Maria Rosaria, finita a rischio sostituzione con Maddalena: "La Celentano si prende tempo per decidere". Gli allievi finiti in sfida sono Pierpaolo, Paola, Lorenzo e Valentina.

Le esibizioni degli allievi

Durante la gara di canto, Michele ha cantato Biblical, mentre Gard All by myself. Plasma si è esibito con Personal Jesus, Caterina con Che freddo fa. Angie ha cantato I'll never love again, Elena Raffamuffin, e ancora Valentina Born with a broken heart, Lorenzo si è esibito sulle note di Dieci donne. Flavia è stata eliminata dopo aver cantato Diamonds. Alessio ha ballato Sexyback, Giorgia si è esibita in un passo a due con Francesco sulle note di Nothing's real but love.

Gli ospiti della puntata dell'11 gennaio

Gli insegnanti di canto e di ballo sono stati i giudici della puntata. Stando alle anticipazioni, nessun ospite esterno è stato quindi chiamato a giudicare le gare degli allievi. Gli ospiti della puntata dell'11 gennaio 2026 saranno Mara Sattei e Nicolò Filippucci.