Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospiti

Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14 su Canale 5. La fase del Serale si avvicina per gli allievi e stando alle anticipazioni, nel nuovo pomeridiano registrato oggi tre concorrenti hanno avuto il pass per la prima serata del talent show. SuperGuidaTv fa sapere cosa è successo in studio: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, la puntata registrata oggi che andrà in onda domenica 15 febbraio 2026 ha visto l'accesso al Serale per tre allievi. La gara canto ha visto protagonisti Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele: si è conclusa con Michele al primo posto, secondo Lorenzo, terza Elena. Ultimo posto per Valentina. La gara di ballo invece ha visto le esibizioni di Emiliano, Nicola, Alex, Simone, Kiara e Alessio. Emiliano è arrivato primo, Alex secondo, terzo Simone. Ultimo posto per Nicola. Gli allievi che hanno ottenuto la maglia sono Emiliano, Alex e Michele.

Le esibizioni degli allievi

Nel corso delle gare, gli allievi si sono esibiti con coreografie e brani preparati durante la settimana. Emiliano ha ballato sulle note di Angels di Robbie Williams, Alex invece ha ballato un passo a due con Alessia. Simone ha danzato con Arianna, Kiara si è esibita sulle note di Telephone. Nicola ha ballato un passo a due con Chiara. Michele ha cantato invece Bruises di Lewis Capaldi, Lorenzo il mors di Tyson di Brunori Sas. Elena ha cantato Rolling in the deep con la chitarra, Gard L'elefante e la farfalla di Zarrillo. Plasma si è esibito con Stupida anima di Chiello, mentre Valentina con Pink pony club.

Per l'accesso al Serale, Emiliano ha ballato sulle note di Bird set free. Alex si è esibito per due volte, la prima sulle note di Arrabal con Alessia, poi da solo sulle note di Wake me up before you go go. Michele ha cantato per tre volte: soltanto la terza, grazie all'esibizione di La Fine, gli ha permesso di ottenere la maglia per il Serale.

Gli ospiti della puntata del 15 febbraio

Per la puntata di domenica 15 febbraio 2026, Maria De Filippi ha ospitato in studio Giusy Ferrer, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta, chiamati a giudicare le gare degli allievi. Giusy Ferreri è stata anche l'ospite musicale della puntata.