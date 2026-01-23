Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studio

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler.

Nel pomeriggio del 22 gennaio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento andrà in onda domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 14 su Canale 5 e avrà una durata ridotta rispetto al solito. Come di consueto nel talent di Maria De Filippi non mancheranno sfide tra gli allievi, classifiche, giudici esterni e ospiti musicali. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che è successo, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici 25 registrata il 22 gennaio, che andrà in onda domenica 25 gennaio, le sfide non avranno un esito finale. Pierpaolo, Maria Rosaria, Valentina e Angie avevano ottenuto la maglia rossa la scorsa settimana ma il primo è stato eliminato dalla prof Peparini, mentre la seconda ha scelto di abbandonare per una settimana la scuola in attesa di capire cosa se rimanere o meno. Ancora sopseso invece il destino di Angie e Maria Rosaria.

Le esibizioni degli allievi

Nel corso della puntata tutti gli allievi si sono esibiti davanti ai giudici. Prima in classifica per il canto è stata Elena con Anema e Core, mentre al primo posto per il ballo va a Simone, nuovo allievo di Veronica Peparini, entrato nella scuola da meno di una settimana. Di seguito le classifiche complete di categoria, prima cantanti e poi ballerini, riportate da SuperGuida Tv:

Elena con Anema e Core Michele con Sign of the Times Gard con Attenti al lupo Ricardo con Per due come noi Plasma con Sui Muri Opi con Portami via Caterina con 7 years Lorenzo con Come si cambia Angie con Meraviglioso amore mio

Simone Kiara Emiliano Giulia Alex Alessio Maria Rosaria

Gli ospiti della puntata del 25 gennaio

Anche nella puntata del 25 gennaio del pomeridiano di Amici spazio a giudici esterni per commentare le esibizioni di canto e di ballo degli allievi. Nicolò De Devitiis, Nina Zilli e Adriano Pennino per il canto, mentre il coreografo Garrison Rochelle per il ballo. In studio anche ospiti musicali: i Modà con Bianca Atzei e Senza Cri, che canterà il suo singolo Spiaggia accompagnata dalla coreografia di Elena D'Amario.