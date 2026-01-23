Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studio
Nel pomeriggio del 22 gennaio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento andrà in onda domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 14 su Canale 5 e avrà una durata ridotta rispetto al solito. Come di consueto nel talent di Maria De Filippi non mancheranno sfide tra gli allievi, classifiche, giudici esterni e ospiti musicali. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che è successo, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.
Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni
Nella puntata di Amici 25 registrata il 22 gennaio, che andrà in onda domenica 25 gennaio, le sfide non avranno un esito finale. Pierpaolo, Maria Rosaria, Valentina e Angie avevano ottenuto la maglia rossa la scorsa settimana ma il primo è stato eliminato dalla prof Peparini, mentre la seconda ha scelto di abbandonare per una settimana la scuola in attesa di capire cosa se rimanere o meno. Ancora sopseso invece il destino di Angie e Maria Rosaria.
Le esibizioni degli allievi
Nel corso della puntata tutti gli allievi si sono esibiti davanti ai giudici. Prima in classifica per il canto è stata Elena con Anema e Core, mentre al primo posto per il ballo va a Simone, nuovo allievo di Veronica Peparini, entrato nella scuola da meno di una settimana. Di seguito le classifiche complete di categoria, prima cantanti e poi ballerini, riportate da SuperGuida Tv:
- Elena con Anema e Core
- Michele con Sign of the Times
- Gard con Attenti al lupo
- Ricardo con Per due come noi
- Plasma con Sui Muri
- Opi con Portami via
- Caterina con 7 years
- Lorenzo con Come si cambia
- Angie con Meraviglioso amore mio
- Simone
- Kiara
- Emiliano
- Giulia
- Alex
- Alessio
- Maria Rosaria
Gli ospiti della puntata del 25 gennaio
Anche nella puntata del 25 gennaio del pomeridiano di Amici spazio a giudici esterni per commentare le esibizioni di canto e di ballo degli allievi. Nicolò De Devitiis, Nina Zilli e Adriano Pennino per il canto, mentre il coreografo Garrison Rochelle per il ballo. In studio anche ospiti musicali: i Modà con Bianca Atzei e Senza Cri, che canterà il suo singolo Spiaggia accompagnata dalla coreografia di Elena D'Amario.