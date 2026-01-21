Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorcia

Fanpage apprende che l’appuntamento della domenica pomeriggio con Amici cambia orario definitivamente. Terminerà con mezz’ora d’anticipo per lasciare spazio a Verissimo e la ragione ha a che fare con il serale.

Il cambio di orario di Amici sarà definitivo. L'accorciamento del programma della domenica pomeriggio di Canale 5 non riguarderà solo la puntata di domenica 25 gennaio, come avevamo ipotizzato con l'articolo pubblicato nelle scorse ore, ma si tratterà anzi di una variazione permanente. Fanpage lo apprende in queste ore, così come è confermato il prolungamento di Verissimo, che partirà con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario previsto..

La conferma del cambio di orario di Amici, Verissimo anticipa

Nello specifico, il talent show di Maria De Filippi terminerà mezz'ora prima rispetto all'orario consueto: ovvero, andrà in onda dalle ore 14 fino alle 15.30. Saluterà il pubblico in anticipo, adattandosi a una durata di poco più breve pur mantenendo invariati i contenuti e la struttura del programma. Per questa ragione il programma di interviste di Silvia Toffanin, a partire da domenica 25 gennaio e fino a fine stagione, partirà con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario previsto sino alla scorsa settimana.

Perché Amici si accorcia di domenica pomeriggio

La motivazione di questo cambio di programma, come ci viene confermato da fonti interne alla produzione, ha a che fare con l'incombere del serale di Amici. Tempo da destinare proprio alla lavorazione dell'appuntamento del sabato sera che arriverà intorno al mese di marzo.

Amici dà più spazio al daytime

D'altronde Amici sta dando molto spazio a sfide, eliminazioni e compiti assegnati nella fascia del daytime quotidiano in onda durante la settimana dal lunedì al venerdì su Canale 5 intorno alle 16.25, anticipando quindi dei contenuti che in passato trovavano spazio nel pomeridiano della domenica. Nell'appuntamento del 13 gennaio è andata in scena l'uscita di scena l'eliminazione di Giorgia da parte di Veronica Peparini.