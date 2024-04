Cambia la programmazione di Rete4: Dritto e Rovescio raddoppia, Zona Bianca si prende una pausa

video suggerito

Cambia la programmazione Mediaset. La novità riguarda, in particolare, Rete4. Il programma di approfondimento Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, raddoppia. Andrà in onda non solo il giovedì ma anche la domenica, sempre in prima serata. Per il momento, invece, si ferma il programma Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi. Vediamo come cambierà la programmazione in queste settimane.

Dritto e Rovescio raddoppia, in onda giovedì e domenica su Rete4

Il programma, Dritto e Rovescio, raddoppia. Al consueto appuntamento del giovedì sera, infatti, si aggiungerà quello della domenica sera. Paolo Del Debbio terrà compagnia agli spettatori di Rete4 per quattro settimane. Dunque ecco come risulta la programmazione di Dritto e Rovescio nel momento in cui scriviamo:

Domenica 7 aprile;

Giovedì 11 aprile;

Domenica 14 aprile;

Giovedì 18 aprile;

Domenica 21 aprile;

Giovedì 25 aprile;

Domenica 28 aprile.

Di recente, Paolo Del Debbio si è ritrovato suo malgrado al centro di una lite avvenuta in diretta. Il conduttore ha avuto un acceso battibecco con il rapper Baby Touché, fino a invitarlo a lasciare lo studio. Il ventunenne è stato accompagnato fuori dalla sicurezza, poi sui social si è sfogato e ha commentato il compenso che avrebbe ricevuto per partecipare alla trasmissione di Rete4: "Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c'è in me per strumentalizzarmi. Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset. Non vedo l'ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me".

Quando torna Zona Bianca su Rete4

Il programma Zona Bianca, dunque, si prende una pausa. Ma si tratta solo di un arrivederci. La trasmissione di Rete4 condotta da Giuseppe Brindisi, infatti, tornerà regolarmente in onda la domenica in prima serata a partire dal 5 maggio alle ore 21:20. Brindisi, inoltre, continuerà a essere al timone del programma pomeridiano Diario del Giorno, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 su Rete4.