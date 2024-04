video suggerito

Baby Touché dopo la lite con Del Debbio a Dritto e Rovescio: “Sono stato pagato, ho preso più soldi del conduttore” La lite tra Paolo Del Debbio e il rapper Baby Touché ha reso turbolenta la puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 4 aprile. Il ventunenne è stato accompagnato fuori dallo studio dalla sicurezza, poi lo sfogo su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Dritto e Rovescio trasmessa giovedì 4 aprile è stata decisamente turbolenta. Tra gli ospiti il rapper Baby Touché, all'anagrafe Amine Amagour, che ha avuto una lite con il conduttore Paolo Del Debbio. Il battibecco si è concluso con la sicurezza che ha scortato il ventunenne fuori dallo studio. Dopo la diretta, Baby Touché ha pubblicato uno sfogo su Instagram.

Baby Touché e lo sfogo dopo essere stato cacciato da Dritto e Rovescio

Baby Touché, dopo lo scontro con Paolo Del Debbio, ha pubblicato uno sfogo su Instagram nel quale ha sostenuto di essere stato pagato profumatamente per l'ospitata nel programma di Rete4 Dritto e Rovescio:

Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c'è in me per strumentalizzarmi. Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset. Non vedo l'ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me.

Cosa è successo tra Baby Touché e Paolo Del Debbio

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio trasmessa giovedì 4 aprile, Baby Touché si è ritrovato più volte a battibeccare con gli altri ospiti o con persone sedute in platea. Il conduttore Paolo Del Debbio e gli assistenti di regia lo hanno invitato a calmarsi. Dopo essersi alzato in piedi per l'ennesima volta, il padrone di casa gli ha chiesto di sedersi, ma la replica è stata: "Non toccarmi zio, non toccarmi, non passiamo a queste cose. Torna al tuo posto e io torno al mio". Del Debbio ha replicato: "Il mio posto è ovunque". E Amine Amagour di rimando: "E allora anche il mio, altrimenti me ne vado". A questo punto, il conduttore lo ha invitato a lasciare lo studio: "Vai fuori dai co***oni. Sicurezza, qualcuno lo porti fuori". Inizialmente Baby Touché ha opposto resistenza: "Deve venire la direttrice a dirmelo non tu, io ho parlato con la direttrice. Parlo con la gente seria non con te". Poi, è stato accompagnato fuori dalla sicurezza. Paolo Del Debbio si è scusato con gli spettatori:

Leggi anche Cosa è successo tra Paolo Del Debbio e Baby Touché a Dritto e Rovescio: due universi che non si parlano

Chiedo veramente scusa ai telespettatori, perché oggi abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, con questo modo di fare così becero. Mi scuso di cuore, mi scuso con il pubblico di questo errore. Scusate.