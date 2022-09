Calenda rinuncia all’intervista con Barbara D’Urso: “La tragedia delle Marche ha la priorità” Carlo Calenda decide di rinunciare alla sua intervista a Pomeriggio Cinque per lasciare spazio ad approfondimenti inerenti alla tragedia che ha colpito le Marche la scorsa notte.

A cura di Ilaria Costabile

La campagna elettorale è ormai argomento principe di tutte le trasmissioni televisive, in qualsiasi fascia oraria, ma ci sono circostanze dinanzi alle quali anche la politica decide di mettersi in disparte. È quanto è accaduto durante la diretta di Pomeriggio Cinque, dove Carlo Calenda, ha preferito lasciare spazio alla tragedia che ha colpito le Marche la scorsa notte, rinunciando così al suo intervento pomeridiano a Canale 5.

La scelta di Carlo Calenda

In collegamento con il leader di Azione, Barbara D'Urso si scusa per il leggero ritardo con cui ha dato inizio all'intervista, per poter approfondire quanto accaduto a seguito della terribile alluvione che ha travolto le Marche e che ha procurato vittime e dispersi. A questo proposito, quindi, Calenda propone alla conduttrice di sostenere l'intervista in un'altro momento, dichiarando che una tragedia simile non può essere passata in secondo piano:

Se lei in questo momento vuole seguire l’alluvione, io penso che in questo momento sia assolutamente prioritario, per me non c’è problema fare questa intervista in un altro momento o non farla (…) Quello che voglio fare o non fare io politicamente conta molto poco in questo momento, quindi se lei è d’accordo io quello che farei è lasciarle lo spazio per continuare con il suo collegamento. E noi lo faremo un’altra volta, con grande piacere, ma quando ci sono le tragedie tutti fanno un passo indietro.

Barbara D'Urso conduce confronto tv prima delle elezioni

Intanto Pomeriggio Cinque sarà nuovamente teatro di confronti politici, con i leader che esporranno i loro programmi elettorali in vista del voto del prossimo 25 settembre. Si era detto che, infatti, proprio da venerdì 16 settembre si sarebbe dato inizio a questa maratona che riporta il programma di Canale 5 in una posizione centrale nell'affrontare argomenti di piena attualità. In