Caduta Libera, il campione Enrico lascia dopo 25 puntate: “Sognavo un quiz con Scotti dai tempi di Passaparola”

Il campione di Caduta Libera eliminato dopo 25 puntate e quasi 100mila euro vinti. Prima di lasciare gli studi ha ricordato il predecessore di Max Giusti e ringraziato il nuovo padrone di casa: “Mi ha fatto piacere essere il tuo primo campione”.

Enrico Villanova perde lo scettro di campione a Caduta Libera. Il concorrente era tornato in questa nuova edizione targata Max Giusti, facendo da ponte con l'ultima edizione condotta da Gerry Scotti. Era stato lui il segnale di continuità tra le due gestioni del programma e dopo due settimane di messa in onda e la difesa del trofeo per 25 puntate è stato eliminato. Ha salutato nominando anche il predecessore, ricordando proprio di avere iniziato con lui il suo percorso nel gioco e di avere sognato di essere un concorrente dei quiz di Gerry Scotti sin da quando era ragazzino.

Le parole di Enrico prima di lasciare Caduta Libera

Enrico Villanova aveva giocato 11 partire nella scorsa edizione e 14 in quella in corso di Caduta Libera, riuscendo ad accumulare un bottino complessivo che sfiora i 100mila euro: 42.500 euro nella scorsa edizione e 52.500, vinto lo scorso 18 dicembre. Il 7 dicembre era stato sfortunato, giunto al gioco finale con 101mila accumulati che aveva perso non avendo completato il gioco finale. Conclusa la sua esperienza, prima di lasciare gli studi Villanova ha voluto ringraziare la produzione così: "Sono contento perché era dai tempi di Passaparola che volevo partecipare a una trasmissione di Gerry Scotti. Max, mi ha fatto piacere essere il tuo primo campione. Mi sono quasi affezionato".

Cosa farà Enrico con il montepremi a Caduta Libera

Enrico Villanova ha 36 anni ed è originario di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Nella vita di tutti i giorni si occupa di marketing e lavora nell'azienda Eclisse di Pieve di Soligo. Durante la trasmissione ha raccontato di essere un grande appassionato di fumetti e di avere già scelto come impiegare il montepremi accumulato nel corso della sua permanenza a Caduta Libera, ovvero realizzare un viaggio in Nuova Zelanda e per comprare un'auto nuova. Ha citato anche la sua famiglia, con la quale è molto legato tanto che prima di lasciare la trasmissione ha voluto salutare i suoi nipotini.