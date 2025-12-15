Chi ha vinto Chi vuol essere milionario?: la storia delle domande più difficili e le risposte da un milione

È ricominciato dopo cinque anni “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e subito Vittoria Licari ha vinto per la quinta volta il montepremi: ecco le domande da un milione e i concorrenti che le hanno indovinate.

Francesca Cinelli, prima vincitrice di Chi vuol essere milionario?

Nella seconda puntata del ritorno di "Chi vuol essere milionario?" Vittoria Licari ha vinto il montepremi, a cinque anni dall'ultima volta. In Italia è tornato su Canale 5 uno dei format televisivi più amati al mondo, condotto ancora una volta dal recordman Gerry Scotti, il presentatore che ha condotto il maggior numero di puntate del format al mondo. C'è stato lui tutte e cinque le volte in cui i partecipanti sono arrivati alla domanda da un milione di euro, indovinandola e vincendo. Sono dieci le volte totali in cui i concorrenti sono arrivati a giocarsi la vincita finale, rispondendo a domande molto difficili – tranne l'ultima -, ma solo cinque, appunto, sono stati coloro che hanno rischiato il tutto per tutto per aggiudicarsi il milione. Licari ha vinto indovinando la domanda "‘Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione'. Quale romanzo inizia così?", la cui risposta esatta era "Cent'anni di solitudine".

La domanda da un miliardo di Francesca Cinelli su Albert King

La prima è stata Francesca Cinelli che nel 2001 è stata anche l'unica a vincere il montepremi in lire. La concorrente è arrivata alla domanda finale che era: "Se tu fossi Albert King quale sarebbe la tua professione?". Diede la risposta corretta, ovvero "musicista" e si portò a casa il miliardo. Passarono tre anni prima che Davide Pavesi vincesse il montepremi per la seconda volta e lo fece con una risposta per nulla semplice: "Il nome di quale scienziato è menzionato insieme a Kant nella teoria che spiega la formazione e l’evoluzione del Sistema Solare?" gli chiese Gerry Scotti e Pavesi rispose nella maniera corretta: "Pierre‑Simon Laplace".

Davide Pavesi vince un milione

La vittoria di Enrico Remigio con la domanda su Gene Cernan

Nel 2011 Michela De Paoli indovinò la domanda che le chiedeva "Secondo la Genesi, quale fu la prima azione compiuta da Adamo una volta uscito dal Paradiso terrestre?". Rispose che "lavorò la terra" e si portò a casa il montepremi, come fece nel 2020 Enrico Remigio che indovinò "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna". La risposta fu "Le iniziali della figlia" e per l'ultima volta il pubblico ha potuto festeggiare assieme al concorrente la sua vincita milionaria. Quest'anno il gioco è tornato in onda, dopo essersi fermato nel 2020, quando era andato in onda per quattro stagioni consecutive in prima serata.

Le domande da un milione che hanno fatto la storia

Ma alla domanda finale sono arrivati altri cinque concorrenti. Nel 2006 Cosimo Rillo si trovò davanti la domanda "Dove si trova il Polo Nord magnetico?", ma il concorrente non diede la risposta che era "Sulla costa canadese", allo stesso modo andò a Giovanni Balasso l'11 febbraio 2007 e a Simone Colzani, il 29 marzo 2007 che non rispose alla domanda: "Quale oggetto insolito è presente nell’Ultima Cena di Tintoretto?" (la risposta era "Una torta con candela"). Altri due arrivarono a un soffio dalla vittoria, ovvero Riccardo Tori il 25 marzo 2008 e Roberto Riva Cambrino, il 15 ottobre 2010.

Michela De Paoli, vincitrice di Chi vuol essere milionario

La prima vittoria negli Usa e la storica telefonata a casa

Storica è anche la prima vittoria mondiale del montepremi, che avvenne negli Stati Uniti il 19 novembre 1999. Una serata incredibile per la televisione mondiale grazie a John Carpenter, impiegato dell'ufficio imposte degli Stati Uniti che arrivò alla domanda finale con la possibilità di usare l'aiuto da casa. Resta memorabile l'uso che ne fece: l'uomo, infatti, chiamò a casa il padre Tom, annunciandogli che avrebbe vinto da lì a poco il montepremi finale di Chi vuol essere miliardario, visto che conosceva la risposta alla domanda. E qual era questa domanda? "Quale presidente statunitense partecipò alla serie televisiva Laugh-in?". La risposta era "Richard Nixon".

I vincitori e le domande più famose