Ad Affari Tuoi Francesca aveva 200mila euro ma li cambia, poi accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Protagonista della puntata di venerdì 5 dicembre di Affari Tuoi è Francesca da Coloredo di Montalbano, in provincia di Udine e lavora in un negozio sportivo. Ad accompagnarla c'è il fidanzato Luca. L'amore tra loro è nato su un sito di incontri, stanno insieme da 17 anni e sono genitori di Lara e Viola. La concorrente ha pescato il pacco numero 7. Stasera il pacco che contiene Gennarino vale 8mila euro.

Francesca becca il jackpot con Gennarino e salva il podio

I primi sei tiri della puntata li conduce Herbert Ballerina, mentre Stefano De Martino si posiziona al posto del suo fedele compagno d'avventura. Il primo pacco chiamato è l'Abruzzo, la new entry, che conteneva 75mila euro; il secondo pacco è la Basilicata che porta via 50mila euro, il terzo pacco chiamato è la Sardegna con soli 10 euro; quarto pacco è il Lazio che contiene 30mila euro, Luca chiama il Molise e trova zero euro, questi primi sei tiri si concludono con il Trentino Alto Adige che contiene Gennarino e quindi la coppia porta a casa 8mila euro. Il podio dopo questi primi tiri è ancora intatto.

Le prime offerte del Dottore

La chiamata del Dottore arriva puntuale, ma sebbene Herbert volesse cimentarsi anche nella prima offerta, De Martino è tornato al suo posto. Francesca fa decidere al Dottore che offre 35mila euro, ma lei rifiuta proseguendo il gioco. Il primo pacco chiamato è la Lombardia che porta via 5 euro, ovvero il biglietto della Lotteria. Il secondo pacco è la Sicilia, ma vanno via i 300mila euro, Francesca chiama la Toscana, ma c'erano 20mila euro. Il Dottore richiama e la concorrente lascia ancora una volta la palla al Dottore, che le fa una nuova offerta, proponendole 20mila euro, ma anche stavolta rifiuta.

Francesca cambia il suo pacco

Il primo dei tre tiri è la Val D'Aosta che ha beccato il Pacco Nero, il cui valore era corrispondente a zero euro. Il secondo tiro è per l'Emilia Romagna in cui ci sono 20 euro. Terzo tiro per l'Umbria e Francesca becca i 100 euro. Dopo questa bella tripletta, chiama il Dottore che propone un'offerta da 20mila euro per un solo tiro, ma Francesca trita l'assegno. La concorrente chiama il pacco numero 2 della Liguria: "Sono gioie e dolori. È il compleanno di mio nonno, sono cresciuta con lui, si sono sposati il 2 dicembre i miei nonni, ma è scomparso anche il papà di mio marito" ma fortunatamente nel pacco trova solo 500 euro.

De Martino alza il telefono ed è pronto a comunicare l'offerta del Dottore che propone 25mila: "Bello leggere 25mila dopo aver comprato casa, ma voglio giocarmela fino alla fine". Ora è necessario chiamare i due tiri: "Il 13 è nata mia nonna Mariangela, per me era tutto, ci amava entrambi, speriamo ci aiuti" e nel pacco della Calabria c'era solo un euro. Il secondo tiro: "Siccome i bambini hanno sempre ragione, il mio nipotino che è piccolino, ha due anni, mi ha detto ciao zia e un numero che conserverei" quindi chiama il Veneto che contiene 50 euro. Francesca cambia il suo pacco e prende il numero 3: "Mi ha perseguitata".

Francesca scopre che nel suo pacco c'erano 200mila euro

"Io ho giocato 17-18 anni a pallavolo, mia figlia ha il numero 7 e vorrei lasciarlo a lei" spiega Francesca e De Martino prova a metterla in crisi, chiedendole perché avesse deciso di cambiarlo perché in quel pacco c'erano i 200mila euro. Il Dottore propone 15mila euro per un tiro. Francesca pensando a sua nonna, chiama la Campania e trova 200 euro. La coppia si è garantita soldi sicuri, ma manca ancora l'offerta del Dottore, Francesca propone 50mila euro, ma lui gliene offre 22mila. L'ultimo tiro chiamato dalla concorrente porta via 10mila euro.

Francesca accetta l'ultima offerta del Dottore

Ora ci sono in gioco 15 mila e 100 mila euro e il Dottore comunica alla coppia che il valore del pacco è 57.500 euro, ma dovrà pescarla dalle carte e, infatti, Francesca riesce a pescare l'offerta. Prima di prendere la decisione finale, la concorrente friuliana ringrazia tutti i pacchisti che l'hanno accompagnata in queste puntate, "Stefano tu sei stato meraviglioso, mi hai aiutato tantissimo" continua e arrivata alla fine della partita scopre che nel pacco che aveva cambiato c'erano 100mila euro. Lei torna a casa con 65.500 euro tra offerta e jackpot.