Vittoria vince un milione a Chi vuol essere milionario: “Mio marito soffre di demenza, gli pagherò l’assistenza”

Musicista e docente di canto lirico al Conservatorio, oggi in pensione, la 69enne Vittoria Licari ha sbancato Chi vuol essere milionario – Il Torneo, portando a casa il premio da un milione di euro. Soldi che le serviranno a garantire la migliore assistenza possibile al marito malato di demenza senile.

Il marito malato di demenza senile e la necessità di garantirgli assistenza continua, 24 ore su 24, hanno spinto Vittoria Licari a dare il meglio durante la sua partecipazione a Chi vuol essere milionario – Il Torneo, portandola a vincere il premio più ambito: un milione di euro.

È accaduto nel corso della puntata andata in onda domenica 14 dicembre su Canale 5, della nuova edizione – rivisitata – dello storico quiz condotto da Gerry Scotti. Vittoria, in gara insieme a Mattia e Marco, ha iniziato in salita la sua scalata al milione, classificandosi terza dietro i due sfidanti. È però riuscita ad arrivare fino alla domanda da un milione di euro, nella quale le veniva chiesto di indicare quale romanzo cominciasse con la frase: “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione”.

Una domanda alla cui risposta corretta Vittoria è arrivata attraverso il ragionamento, scartando La peste, Delitto e castigo e Il dottor Zivago, e accendendo Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez.

Anche Marco ha letto la domanda da un milione di euro, ma ha sbagliato la risposta

In questa nuova edizione del programma, che prevede una sfida tra tre concorrenti scelti da una rosa di quindici candidati scremati nel corso di una prima selezione, Vittoria Licari non è stata l’unica ad arrivare all’ultimo quesito. Marco, classificatosi secondo nella prima fase, è riuscito a raggiungere la decima e ultima domanda ma, a differenza di Vittoria, non ha risposto correttamente.

“Quale grande personaggio avrebbe detto, come ultime parole in punto di morte: I soldi non possono comprare la vita?”, recitava il quesito al quale Scotti gli ha chiesto di rispondere. Marco ha scelto la risposta “Steve Jobs”, ma quella corretta era "Bob Marley". Un errore che ha consentito alla pensionata milanese di conquistare il milione di euro.

Che cosa farà Vittoria Licari del montepremi vinto a Chi vuol essere milionario?

Intervistata dal Corriere della Sera subito dopo la vittoria, la musicista 69enne ha spiegato che utilizzerà parte del premio per aiutare il marito a vivere una vita il più possibile confortevole.

“Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo”, ha spiegato.