Cristina ad Affari Tuoi tenta l’azzardo all’ultimo tiro: cambia il pacco in onore della figlia e perde tutto

Si chiude con una scelta di cuore ma dal finale amaro la partita di Cristina ad Affari Tuoi, nella puntata in onda lunedì 22 dicembre. La concorrente, parrucchiera, gioca per il Molise con il pacco numero 12 ed è affiancata in studio dalla sorella Marisa. L’inizio è promettente: il primo tiro elimina lo zero, il secondo i 20mila euro, ma il terzo è subito doloroso con l’uscita dei 200mila. Seguono l’eliminazione dei 5 euro e poi dei 100mila, lasciando in gioco, tra i premi più alti, solo i 300mila euro.

I desideri di Cristina: che cosa farebbe con il premio da 75mila euro

Alla prima chiamata del dottore arriva un’offerta da 25mila euro, che Cristina rifiuta: “Ho fatto il provino per gioco, non mi aspettavo di essere qua e adesso voglio giocare”. I due tiri successivi sembrano favorevoli, ma subito dopo esce anche il pacco da 100mila euro. Durante la telefonata successiva arrivata da parte del dottore, Cristina racconta di essere sposata con Antonio e madre della piccola Nicole, arrivata dopo sette anni di attesa. “È arrivata dopo 7 anni, è la mia gioia”, dice commossa. La seconda offerta, ancora da 25mila euro, viene respinta perché non sufficiente a realizzare i suoi desideri: “Voglio fare un viaggio con mia figlia e Antonio e, se la fortuna ci aiuta, vorrei aprire un negozio più grande”.

Il cambio che cambia il corso della partita di Cristina ad Affari Tuoi

Con l’ingresso di Gennarino viene eliminato un altro pacco rischioso, poi escono i 100 euro. Il dottore rilancia a 30mila euro, ma Cristina rifiuta ancora e il tiro successivo le dà ragione con l’eliminazione dei 10 euro. A quel punto resta un solo pacco blu da 200 euro contro sei rossi.

Dopo aver rifiutato anche il cambio, la partita precipita: prima escono i 50mila euro, poi anche i 300mila. La vincita massima possibile resta quella da 75mila euro. Cristina elimina anche i 10mila e si ritrova con due soli pacchi: 200 e 75mila euro. Il numero 13 rappresenta il giorno di nascita della figlia e, pescata la carta del cambio, decide di tentare l’azzardo finale. “Ho seguito il cuore e mi va bene qualsiasi cosa accada perché è già tantissimo quello che ho a casa”, dice prima dell’apertura. Nel pacco scelto trova però solo 200 euro: il 12, difeso fino all’ultimo, ne conteneva 75mila.